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رسميًّا.. إثيوبيا تنهي الملء الثاني لسد النهضة

بفيديو جديد تم بثّه اليوم

بث تلفزيون إثيوبيا ووكالة الأنباء الرسمية، فيديو جديدًا لعملية الملء الثاني لسد النهضة التي أعلن عنها اليوم.

وشارك وزير المياه والري الإثيوبي ومسؤولون حكوميون في عملية الإعلان عن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة من موقع السد.

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رسميًّا.. إثيوبيا تنهي الملء الثاني لسد النهضة
سبق

بث تلفزيون إثيوبيا ووكالة الأنباء الرسمية، فيديو جديدًا لعملية الملء الثاني لسد النهضة التي أعلن عنها اليوم.

وشارك وزير المياه والري الإثيوبي ومسؤولون حكوميون في عملية الإعلان عن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة من موقع السد.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
03:39 PM

رسميًّا.. إثيوبيا تنهي الملء الثاني لسد النهضة

بفيديو جديد تم بثّه اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,598

بث تلفزيون إثيوبيا ووكالة الأنباء الرسمية، فيديو جديدًا لعملية الملء الثاني لسد النهضة التي أعلن عنها اليوم.

وشارك وزير المياه والري الإثيوبي ومسؤولون حكوميون في عملية الإعلان عن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة من موقع السد.

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