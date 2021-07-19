رسميًّا.. إثيوبيا تنهي الملء الثاني لسد النهضة

بث تلفزيون إثيوبيا ووكالة الأنباء الرسمية، فيديو جديدًا لعملية الملء الثاني لسد النهضة التي أعلن عنها اليوم.
وشارك وزير المياه والري الإثيوبي ومسؤولون حكوميون في عملية الإعلان عن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة من موقع السد.
بث تلفزيون إثيوبيا ووكالة الأنباء الرسمية، فيديو جديدًا لعملية الملء الثاني لسد النهضة التي أعلن عنها اليوم.
وشارك وزير المياه والري الإثيوبي ومسؤولون حكوميون في عملية الإعلان عن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة من موقع السد.
بث تلفزيون إثيوبيا ووكالة الأنباء الرسمية، فيديو جديدًا لعملية الملء الثاني لسد النهضة التي أعلن عنها اليوم.
وشارك وزير المياه والري الإثيوبي ومسؤولون حكوميون في عملية الإعلان عن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة من موقع السد.
بث تلفزيون إثيوبيا ووكالة الأنباء الرسمية، فيديو جديدًا لعملية الملء الثاني لسد النهضة التي أعلن عنها اليوم.
وشارك وزير المياه والري الإثيوبي ومسؤولون حكوميون في عملية الإعلان عن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة من موقع السد.