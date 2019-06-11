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"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

بلجيكا: 16 وفاة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي الإصابات لـ59711

سجلت بلجيكا 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان لها اليوم: إن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 9645 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 142 إصابة جديدة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 59711 حالةً.

بلجيكا فيروس كورونا الجديد

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بلجيكا: 16 وفاة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت بلجيكا 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان لها اليوم: إن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 9645 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 142 إصابة جديدة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 59711 حالةً.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
01:59 PM

بلجيكا: 16 وفاة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي الإصابات لـ59711

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت بلجيكا 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان لها اليوم: إن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 9645 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 142 إصابة جديدة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 59711 حالةً.

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