بلجيكا: 16 وفاة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي الإصابات لـ59711

سجلت بلجيكا 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان لها اليوم: إن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 9645 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 142 إصابة جديدة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 59711 حالةً.