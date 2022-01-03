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"الأهلي المالية" تعلن عن نية شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة إدراج أسهمها لدى "تداول" السعودية

يشمل الطرح بيع 30% من أسهمها

تعلن شركة الأهلي المالية بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام المحتمل لشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة "الشركة" عن نية الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي "الطرح" وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

ومن المتوقع أن يشمل الطرح بيع 30% من أسهم الشركة، وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 08 أغسطس 2021م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 6,300,000 سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 29 سبتمبر 2021م، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

للاطلاع على نشرة الإصدار، يرجى زيارة الرابط:

https://cma.org.sa/Market/Prospectuses/Documents/east_pipes_ar.pdf

وللمزيد من المعلومات نرجو زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) أو الموقع الإلكتروني للشركة (www.eastpipes.com)

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"الأهلي المالية" تعلن عن نية شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة إدراج أسهمها لدى "تداول" السعودية
سبق

تعلن شركة الأهلي المالية بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام المحتمل لشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة "الشركة" عن نية الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي "الطرح" وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

ومن المتوقع أن يشمل الطرح بيع 30% من أسهم الشركة، وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 08 أغسطس 2021م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 6,300,000 سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 29 سبتمبر 2021م، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

للاطلاع على نشرة الإصدار، يرجى زيارة الرابط:

https://cma.org.sa/Market/Prospectuses/Documents/east_pipes_ar.pdf

وللمزيد من المعلومات نرجو زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) أو الموقع الإلكتروني للشركة (www.eastpipes.com)

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
04:43 PM
اخر تعديل
03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
09:41 PM

"الأهلي المالية" تعلن عن نية شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة إدراج أسهمها لدى "تداول" السعودية

يشمل الطرح بيع 30% من أسهمها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعلن شركة الأهلي المالية بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام المحتمل لشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة "الشركة" عن نية الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي "الطرح" وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

ومن المتوقع أن يشمل الطرح بيع 30% من أسهم الشركة، وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 08 أغسطس 2021م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 6,300,000 سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 29 سبتمبر 2021م، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

للاطلاع على نشرة الإصدار، يرجى زيارة الرابط:

https://cma.org.sa/Market/Prospectuses/Documents/east_pipes_ar.pdf

وللمزيد من المعلومات نرجو زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) أو الموقع الإلكتروني للشركة (www.eastpipes.com)

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,163
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,187
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,574

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