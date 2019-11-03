زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب مدينة لاريوخا الأرجنتينية

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات بمقياس ريختر اليوم مدينة لاريوخا الأرجنتينية.
وأفاد بيان للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 94 كيلومترًا، وعلى مسافة 19 كيلومترًا غرب مدينة تشيليكيتو الأرجنتينية.
ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات بمقياس ريختر اليوم مدينة لاريوخا الأرجنتينية.
وأفاد بيان للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 94 كيلومترًا، وعلى مسافة 19 كيلومترًا غرب مدينة تشيليكيتو الأرجنتينية.
زلزال لاريوخا الأرجنتين
ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات بمقياس ريختر اليوم مدينة لاريوخا الأرجنتينية.
وأفاد بيان للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 94 كيلومترًا، وعلى مسافة 19 كيلومترًا غرب مدينة تشيليكيتو الأرجنتينية.
ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات بمقياس ريختر اليوم مدينة لاريوخا الأرجنتينية.
وأفاد بيان للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 94 كيلومترًا، وعلى مسافة 19 كيلومترًا غرب مدينة تشيليكيتو الأرجنتينية.