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زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب مدينة لاريوخا الأرجنتينية

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات بمقياس ريختر اليوم مدينة لاريوخا الأرجنتينية.
وأفاد بيان للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 94 كيلومترًا، وعلى مسافة 19 كيلومترًا غرب مدينة تشيليكيتو الأرجنتينية.

زلزال لاريوخا الأرجنتين

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زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب مدينة لاريوخا الأرجنتينية
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات بمقياس ريختر اليوم مدينة لاريوخا الأرجنتينية.
وأفاد بيان للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 94 كيلومترًا، وعلى مسافة 19 كيلومترًا غرب مدينة تشيليكيتو الأرجنتينية.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
06:47 PM

زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب مدينة لاريوخا الأرجنتينية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات بمقياس ريختر اليوم مدينة لاريوخا الأرجنتينية.
وأفاد بيان للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 94 كيلومترًا، وعلى مسافة 19 كيلومترًا غرب مدينة تشيليكيتو الأرجنتينية.

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