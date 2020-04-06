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موريتانيا: 1368 شخصًا في الحجر الصحي خلال 24 ساعة

6 إصابات مؤكدة وشفاء حالتين

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية ارتفاع عدد المحجورين صحيًّا في موريتانيا إلى 1368 شخصًا؛ وذلك بزيادة تجاوزت 100 شخص خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد، بلغ 6 إصابات، توفيت حالة منها، وشفيت حالتان.

فيروس كورونا الجديد موريتانيا

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موريتانيا: 1368 شخصًا في الحجر الصحي خلال 24 ساعة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية ارتفاع عدد المحجورين صحيًّا في موريتانيا إلى 1368 شخصًا؛ وذلك بزيادة تجاوزت 100 شخص خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد، بلغ 6 إصابات، توفيت حالة منها، وشفيت حالتان.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
08:33 AM

موريتانيا: 1368 شخصًا في الحجر الصحي خلال 24 ساعة

6 إصابات مؤكدة وشفاء حالتين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية ارتفاع عدد المحجورين صحيًّا في موريتانيا إلى 1368 شخصًا؛ وذلك بزيادة تجاوزت 100 شخص خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد، بلغ 6 إصابات، توفيت حالة منها، وشفيت حالتان.

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