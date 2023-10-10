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"الوادعي" لـ"سبق": أتمنى ألا تكون العودة بسبب المال.. ويجب الدعم الكامل

بعد عودة الحكم السعودي لقيادة مباريات دوري المحترفين

قال العميد المستشار ومقيّم الحكام أحمد الوادعي: إن قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بعودة الحكم السعودي لقيادة بعض مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يعد قراراً جيداً، مشيراً إلى أنه سبق وطالب بعودة الحكم السعودي من قبل، وأن القرار بإحضار حكام أجانب لجميع المباريات قرار خاطئ وليس في مكانه، وأنه ينم على ضعف اتحاد الكرة عندما صدر هذا القرار.

وأضاف "الوادعي" في تصريح لـ"سبق": أتمنى ألا يكون قرار العودة (تخدير) للحكام السعوديين وترك الأمور بيد الأندية، وإذا كان اتحاد القدم ضعيفاً فسوف يكون الحكم السعودي ضعيفاً وشخصيته أضعف، وإذا كان الاتحاد قوياً ولا يخضع لضغوط الأندية فهذا سوف ينعكس إيجابياً على الحكام السعوديين.

وزاد: "أتمنى ألا يكون القرار لعدم وجود الموارد المالية لتغطية تكاليف الحكام الأجانب وأجبروا على الحكم السعودي".

وطالب "الوادعي" الحكام السعوديين بأن يغتنموا هذه الفرصة والظهور بالمظهر المشرف والاستفادة من تقنية الفيديو، موضحاً أن الحكم الذكي هو من يدير المباراة المكلف فيها دون أخطاء مؤثرة، وعدم التفكير في إعلام الأندية، والحكم الذي لا يستفيد من تقنية الفيديو ويرتكب أخطاء مؤثرة أرى أن يُستبعد فوراً، وعلى رئيس دائرة التحكيم السويسري مانويل نافارو عدم الخضوع لأوامر اتحاد الكرة أو الأندية، ويكون شجاعاً، ويدعم الحكم السعودي ويقف خلفه إذا أراد النجاح للحكم السعودي وعودته بشكل كامل لإدارة الدوري بالكامل، أيضاً على رئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو مسؤولية كبيرة سواء في التنظيم الإداري والمالي والتعاون مع رئيس دائرة التحكيم، والعمل على صرف حقوق الحكام أولاً بأول في جميع الدرجات، وأيضاً صقل حكام جدد يكون لهم شأن في السنوات القادمة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الوادعي" لـ"سبق": أتمنى ألا تكون العودة بسبب المال.. ويجب الدعم الكامل
سبق

قال العميد المستشار ومقيّم الحكام أحمد الوادعي: إن قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بعودة الحكم السعودي لقيادة بعض مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يعد قراراً جيداً، مشيراً إلى أنه سبق وطالب بعودة الحكم السعودي من قبل، وأن القرار بإحضار حكام أجانب لجميع المباريات قرار خاطئ وليس في مكانه، وأنه ينم على ضعف اتحاد الكرة عندما صدر هذا القرار.

وأضاف "الوادعي" في تصريح لـ"سبق": أتمنى ألا يكون قرار العودة (تخدير) للحكام السعوديين وترك الأمور بيد الأندية، وإذا كان اتحاد القدم ضعيفاً فسوف يكون الحكم السعودي ضعيفاً وشخصيته أضعف، وإذا كان الاتحاد قوياً ولا يخضع لضغوط الأندية فهذا سوف ينعكس إيجابياً على الحكام السعوديين.

وزاد: "أتمنى ألا يكون القرار لعدم وجود الموارد المالية لتغطية تكاليف الحكام الأجانب وأجبروا على الحكم السعودي".

وطالب "الوادعي" الحكام السعوديين بأن يغتنموا هذه الفرصة والظهور بالمظهر المشرف والاستفادة من تقنية الفيديو، موضحاً أن الحكم الذكي هو من يدير المباراة المكلف فيها دون أخطاء مؤثرة، وعدم التفكير في إعلام الأندية، والحكم الذي لا يستفيد من تقنية الفيديو ويرتكب أخطاء مؤثرة أرى أن يُستبعد فوراً، وعلى رئيس دائرة التحكيم السويسري مانويل نافارو عدم الخضوع لأوامر اتحاد الكرة أو الأندية، ويكون شجاعاً، ويدعم الحكم السعودي ويقف خلفه إذا أراد النجاح للحكم السعودي وعودته بشكل كامل لإدارة الدوري بالكامل، أيضاً على رئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو مسؤولية كبيرة سواء في التنظيم الإداري والمالي والتعاون مع رئيس دائرة التحكيم، والعمل على صرف حقوق الحكام أولاً بأول في جميع الدرجات، وأيضاً صقل حكام جدد يكون لهم شأن في السنوات القادمة.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
04:49 PM

"الوادعي" لـ"سبق": أتمنى ألا تكون العودة بسبب المال.. ويجب الدعم الكامل

بعد عودة الحكم السعودي لقيادة مباريات دوري المحترفين

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أحمد سرور - الرياض
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قال العميد المستشار ومقيّم الحكام أحمد الوادعي: إن قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بعودة الحكم السعودي لقيادة بعض مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يعد قراراً جيداً، مشيراً إلى أنه سبق وطالب بعودة الحكم السعودي من قبل، وأن القرار بإحضار حكام أجانب لجميع المباريات قرار خاطئ وليس في مكانه، وأنه ينم على ضعف اتحاد الكرة عندما صدر هذا القرار.

وأضاف "الوادعي" في تصريح لـ"سبق": أتمنى ألا يكون قرار العودة (تخدير) للحكام السعوديين وترك الأمور بيد الأندية، وإذا كان اتحاد القدم ضعيفاً فسوف يكون الحكم السعودي ضعيفاً وشخصيته أضعف، وإذا كان الاتحاد قوياً ولا يخضع لضغوط الأندية فهذا سوف ينعكس إيجابياً على الحكام السعوديين.

وزاد: "أتمنى ألا يكون القرار لعدم وجود الموارد المالية لتغطية تكاليف الحكام الأجانب وأجبروا على الحكم السعودي".

وطالب "الوادعي" الحكام السعوديين بأن يغتنموا هذه الفرصة والظهور بالمظهر المشرف والاستفادة من تقنية الفيديو، موضحاً أن الحكم الذكي هو من يدير المباراة المكلف فيها دون أخطاء مؤثرة، وعدم التفكير في إعلام الأندية، والحكم الذي لا يستفيد من تقنية الفيديو ويرتكب أخطاء مؤثرة أرى أن يُستبعد فوراً، وعلى رئيس دائرة التحكيم السويسري مانويل نافارو عدم الخضوع لأوامر اتحاد الكرة أو الأندية، ويكون شجاعاً، ويدعم الحكم السعودي ويقف خلفه إذا أراد النجاح للحكم السعودي وعودته بشكل كامل لإدارة الدوري بالكامل، أيضاً على رئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو مسؤولية كبيرة سواء في التنظيم الإداري والمالي والتعاون مع رئيس دائرة التحكيم، والعمل على صرف حقوق الحكام أولاً بأول في جميع الدرجات، وأيضاً صقل حكام جدد يكون لهم شأن في السنوات القادمة.

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