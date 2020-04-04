بريطانيا تبرئ شبكات هواتف الجيل الخامس من نشر "كورونا"

"جوف" وصف نظرية المؤامرة بـ"الهراء"

نفت بريطانيا اليوم (السبت) نظرية المؤامرة التي تشيع أن شبكات هواتف الجيل الخامس تؤدي دورًا في انتشار فيروس كورونا المستجد، ووصفتها بأنها أخبار كاذبة تبعث على الاشمئزاز.

ونسبت "رويترز" إلى وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل جوف، عندما سأله صحفي عن نظرية المؤامرة قوله: "هذا مجرد هراء.. هراء خطير أيضًا".

من جهة أخرى، ذكر المدير الطبي في خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا ستيفن بويس، أن نظرية المؤامرة محض هراء.

وأعرب عن شعوره بالاشمئزاز من مهاجمة الناس للبنية التحتية، التي تستخدم في التعامل مع حالة الطوارئ الصحية الحالية.