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"الأرصاد": أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على معظم المناطق

تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الشرقية والمرتفعات وشمال المملكة ووسطها

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق (الشرقية، حفر الباطن، القيصومة، القصيم، الحدود الشمالية، حائل، الجوف، الرياض، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما يتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وشمال المملكة ووسطها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على معظم المناطق
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق (الشرقية، حفر الباطن، القيصومة، القصيم، الحدود الشمالية، حائل، الجوف، الرياض، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما يتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وشمال المملكة ووسطها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
08:20 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على معظم المناطق

تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الشرقية والمرتفعات وشمال المملكة ووسطها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق (الشرقية، حفر الباطن، القيصومة، القصيم، الحدود الشمالية، حائل، الجوف، الرياض، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما يتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وشمال المملكة ووسطها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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