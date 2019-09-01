النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منسوبو طب أسنان حائل يثمِّنون تبرُّع "الشمري" بكليته لشقيقته

أقام موظفو كلية طب الأسنان بجامعة حائل حفلاً لزميلهم إبراهيم شاوي الشقاق الشمري؛ وذلك بعد تبرُّعه بكليته لشقيقته التي عانت ألم غسل الكلى الحاد لفترة من الوقت.

وثمَّن زملاء "الشمري" له عمله المشرف مؤكدين أن هذا العمل ليس بمستغرب عليه، ويعتبر من أروع أمثلة تجسيد الأخوَّة بين "إبراهيم" وشقيقته.

وشكر "إبراهيم" اللهَ - عز وجل - على نجاح العملية، وشفاء شقيقته، مؤكدًا سعادته بإنهاء معاناتها، وأن ما قام به يعتبر من الواجبات عليه.. مؤكدًا تمتعه بصحة جيدة بعد إجرائه الجراحة، وكذلك تمتُّع شقيقته بالصحة الجيدة -ولله الحمد-.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
منسوبو طب أسنان حائل يثمِّنون تبرُّع "الشمري" بكليته لشقيقته
سبق

أقام موظفو كلية طب الأسنان بجامعة حائل حفلاً لزميلهم إبراهيم شاوي الشقاق الشمري؛ وذلك بعد تبرُّعه بكليته لشقيقته التي عانت ألم غسل الكلى الحاد لفترة من الوقت.

وثمَّن زملاء "الشمري" له عمله المشرف مؤكدين أن هذا العمل ليس بمستغرب عليه، ويعتبر من أروع أمثلة تجسيد الأخوَّة بين "إبراهيم" وشقيقته.

وشكر "إبراهيم" اللهَ - عز وجل - على نجاح العملية، وشفاء شقيقته، مؤكدًا سعادته بإنهاء معاناتها، وأن ما قام به يعتبر من الواجبات عليه.. مؤكدًا تمتعه بصحة جيدة بعد إجرائه الجراحة، وكذلك تمتُّع شقيقته بالصحة الجيدة -ولله الحمد-.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
10:59 PM

منسوبو طب أسنان حائل يثمِّنون تبرُّع "الشمري" بكليته لشقيقته

A A A
خالد السليمي - حائل
0
40

أقام موظفو كلية طب الأسنان بجامعة حائل حفلاً لزميلهم إبراهيم شاوي الشقاق الشمري؛ وذلك بعد تبرُّعه بكليته لشقيقته التي عانت ألم غسل الكلى الحاد لفترة من الوقت.

وثمَّن زملاء "الشمري" له عمله المشرف مؤكدين أن هذا العمل ليس بمستغرب عليه، ويعتبر من أروع أمثلة تجسيد الأخوَّة بين "إبراهيم" وشقيقته.

وشكر "إبراهيم" اللهَ - عز وجل - على نجاح العملية، وشفاء شقيقته، مؤكدًا سعادته بإنهاء معاناتها، وأن ما قام به يعتبر من الواجبات عليه.. مؤكدًا تمتعه بصحة جيدة بعد إجرائه الجراحة، وكذلك تمتُّع شقيقته بالصحة الجيدة -ولله الحمد-.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,737
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,329
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,260
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,609

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة