منسوبو طب أسنان حائل يثمِّنون تبرُّع "الشمري" بكليته لشقيقته

أقام موظفو كلية طب الأسنان بجامعة حائل حفلاً لزميلهم إبراهيم شاوي الشقاق الشمري؛ وذلك بعد تبرُّعه بكليته لشقيقته التي عانت ألم غسل الكلى الحاد لفترة من الوقت.

وثمَّن زملاء "الشمري" له عمله المشرف مؤكدين أن هذا العمل ليس بمستغرب عليه، ويعتبر من أروع أمثلة تجسيد الأخوَّة بين "إبراهيم" وشقيقته.

وشكر "إبراهيم" اللهَ - عز وجل - على نجاح العملية، وشفاء شقيقته، مؤكدًا سعادته بإنهاء معاناتها، وأن ما قام به يعتبر من الواجبات عليه.. مؤكدًا تمتعه بصحة جيدة بعد إجرائه الجراحة، وكذلك تمتُّع شقيقته بالصحة الجيدة -ولله الحمد-.