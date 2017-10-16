شاهد.. "نواف" حول إعاقته البصرية لطاقة نور وقودها الإصرار والعزيمة

مشاركته بفعاليات اليوم العالمي للإبصار لاقت إعجاب الجميع.. تفاعل وحب

استطاع الشاب نواف آل سبهين، أن يحوّل "إعاقته البصرية إلى طاقة نور للنجاح"، بعد أن فَقَد بصره في سن الثانية عشرة؛ ليتمكن بعدها بسنتين من مواصلة مسيرته، ويتغلب على كثير من الصعوبات التي واجهها، ويتأقلم مع مَن حوله ليعيش حياته كغيره من المبصرين".

‫وفي التفاصيل، تَحَدّث الشاب "نواف بن حمد آل سبهين"، خلال مشاركته مع مستشفى وادي الدواسر العام، ضمن فعاليات اليوم العالمي للإبصار 2019، وأقيم في القاعة الكبرى بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض، عن تجربته وكيف صَنَع من فَقْده للبصر طاقة إيجابية وضعته في المراكز الأولى؛ الأمر الذي أذهل كل المشاركين بعد أن فاجأهم معتلي المنبر".

‫وأكد "آل سبيهين" تفوّقه الدراسي، وأنه من الأوائل على دفعته بالمرحلة المتوسطة والثانوية بفضل إصراره وعزيمته التي هي الوقود لما يطمح إليه، ويسعى إلى تحقيقه على الرغم من أنه كفيف بلا كتب دراسية، والكتاب يعتبر سلاح الطالب؛ ناسبًا الفضل -بعد الله- لمعلمه السابق "ناصر المسن" رحمه الله، الذي صنع من إعاقته تحديًا".

‫وأشار في حديثه، إلى أنه استفاد من معلمه الكثير، حتى أصبح يمارس حياته الطبيعية كغيره؛ لافتًا إلى أنه يستخدم الأجهزة الذكية ويتعامل مع جميع برامج التواصل الاجتماعي عن طريق الناطق الصوتي، وبإمكانه عمل أي شيء كالمراسلة والكتابة السريعة وقراءة رسائل الواتساب، بالإضافة لاستخدامه لآلة برايل، وهي لغة قراءة للمكفوفين بطريقة اللمس".

‫وافتخر "آل سبيهين"، في نهاية حديثه بأنه -ولله الحمد- عضو في المجلس الاستشاري للمرضى بمستشفى وادي الدواسر العام، ومستشار فخري لذوي الهمم لفئة الشباب للسنة الثالثة على التوالي؛ معبرًا عن سعادته التي لا توصف في هذا اليوم، والتي يعتبرها نقطة تحول في مسيرته، وفرصة لإيصال رسالته للمسؤولين في الجامعات بتحقيق حلمه ودعمه للوصول لأعلى الدرجات العلمية والشهادات العليا؛ من خلال إتاحة مقعد جامعي له؛ كونه على مشارف التخرج من الثانوية العامة بوادي الدواسر".

‫وحَظِيَ فيديو "آل سبيهين"، الذي نشره حساب المستشفى العام بموقع التواصل "تويتر"، بإشادات واسعة، وتفاعل حينها مدير التعليم بوادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العمري، وغرد قائلًا: "أنا فخور بنواف وما يقدمه من أعمال.. بوركت يا نواف"؛ فيما تفاعلت مدرسته عبر حسابها الرسمي وقالت: "نحن في ثانوية بدر، نسعد ونفتخر بالمستشار نواف آل سبيهين.. أحد طلابنا المتميزين خلقًا وعلمًا وأدبًا".