النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد الأجواء المفعمة بالخشوع والطمأنينة .. أنت في رحاب المسجد النبوي

مشاهد من اللحظات الإيمانية لزائرين من مختلف الجنسيات يبتهلون بالدعاء

تمثّل رحلة الحج مقصداً إيمانياً عظيماً لدى ضيوف الرحمن, يقضون خلالها أياماً فضيلة في رحاب بيت الله العتيق, ومسجد رسوله المصطفى -صلى الله عليه وسلم-, سائلين الله الرحمة والمغفرة والقبول.

إليكم مشاهد من اللحظات الإيمانية لزائري المسجد النبوي من مختلف الجنسيات وهم يبتهلون بالدعاء, وتلاوة القرآن الكريم, والإكثار من ذكر الله -سبحانه وتعالى- في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والطمأنينة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد الأجواء المفعمة بالخشوع والطمأنينة .. أنت في رحاب المسجد النبوي
سبق

تمثّل رحلة الحج مقصداً إيمانياً عظيماً لدى ضيوف الرحمن, يقضون خلالها أياماً فضيلة في رحاب بيت الله العتيق, ومسجد رسوله المصطفى -صلى الله عليه وسلم-, سائلين الله الرحمة والمغفرة والقبول.

إليكم مشاهد من اللحظات الإيمانية لزائري المسجد النبوي من مختلف الجنسيات وهم يبتهلون بالدعاء, وتلاوة القرآن الكريم, والإكثار من ذكر الله -سبحانه وتعالى- في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والطمأنينة.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
11:57 AM

شاهد الأجواء المفعمة بالخشوع والطمأنينة .. أنت في رحاب المسجد النبوي

مشاهد من اللحظات الإيمانية لزائرين من مختلف الجنسيات يبتهلون بالدعاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
1
956

تمثّل رحلة الحج مقصداً إيمانياً عظيماً لدى ضيوف الرحمن, يقضون خلالها أياماً فضيلة في رحاب بيت الله العتيق, ومسجد رسوله المصطفى -صلى الله عليه وسلم-, سائلين الله الرحمة والمغفرة والقبول.

إليكم مشاهد من اللحظات الإيمانية لزائري المسجد النبوي من مختلف الجنسيات وهم يبتهلون بالدعاء, وتلاوة القرآن الكريم, والإكثار من ذكر الله -سبحانه وتعالى- في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والطمأنينة.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,258
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,371
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,331
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,202

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة