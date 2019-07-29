إليكم مشاهد من اللحظات الإيمانية لزائري المسجد النبوي من مختلف الجنسيات وهم يبتهلون بالدعاء, وتلاوة القرآن الكريم, والإكثار من ذكر الله -سبحانه وتعالى- في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والطمأنينة.

تمثّل رحلة الحج مقصداً إيمانياً عظيماً لدى ضيوف الرحمن, يقضون خلالها أياماً فضيلة في رحاب بيت الله العتيق, ومسجد رسوله المصطفى -صلى الله عليه وسلم-, سائلين الله الرحمة والمغفرة والقبول.

شاهد الأجواء المفعمة بالخشوع والطمأنينة .. أنت في رحاب المسجد النبوي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-07-29 تمثّل رحلة الحج مقصداً إيمانياً عظيماً لدى ضيوف الرحمن, يقضون خلالها أياماً فضيلة في رحاب بيت الله العتيق, ومسجد رسوله المصطفى -صلى الله عليه وسلم-, سائلين الله الرحمة والمغفرة والقبول. إليكم مشاهد من اللحظات الإيمانية لزائري المسجد النبوي من مختلف الجنسيات وهم يبتهلون بالدعاء, وتلاوة القرآن الكريم, والإكثار من ذكر الله -سبحانه وتعالى- في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والطمأنينة.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 11:57 AM

شاهد الأجواء المفعمة بالخشوع والطمأنينة .. أنت في رحاب المسجد النبوي مشاهد من اللحظات الإيمانية لزائرين من مختلف الجنسيات يبتهلون بالدعاء





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تمثّل رحلة الحج مقصداً إيمانياً عظيماً لدى ضيوف الرحمن, يقضون خلالها أياماً فضيلة في رحاب بيت الله العتيق, ومسجد رسوله المصطفى -صلى الله عليه وسلم-, سائلين الله الرحمة والمغفرة والقبول.

إليكم مشاهد من اللحظات الإيمانية لزائري المسجد النبوي من مختلف الجنسيات وهم يبتهلون بالدعاء, وتلاوة القرآن الكريم, والإكثار من ذكر الله -سبحانه وتعالى- في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والطمأنينة.