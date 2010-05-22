عبّرت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وثمنت الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة، وكذلك جهود الأطراف الدولية الأخرى في هذا الشأن. كما أعربت عن تطلعها إلى تظافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وجددت المملكة تأكيدها على مواصلة مساعيها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى تحقيق تلك التسوية.

المملكة ترحِّب بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-21 عبّرت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وثمنت الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة، وكذلك جهود الأطراف الدولية الأخرى في هذا الشأن.



كما أعربت عن تطلعها إلى تظافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



وجددت المملكة تأكيدها على مواصلة مساعيها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى تحقيق تلك التسوية.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442 09:53 PM

اخر تعديل 22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442 03:32 AM

المملكة ترحِّب بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة أعربت عن تطلُّعها لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية





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عبّرت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وثمنت الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة، وكذلك جهود الأطراف الدولية الأخرى في هذا الشأن.



كما أعربت عن تطلعها إلى تظافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



وجددت المملكة تأكيدها على مواصلة مساعيها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى تحقيق تلك التسوية.