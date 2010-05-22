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المملكة ترحِّب بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أعربت عن تطلُّعها لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

عبّرت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وثمنت الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة، وكذلك جهود الأطراف الدولية الأخرى في هذا الشأن.

كما أعربت عن تطلعها إلى تظافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجددت المملكة تأكيدها على مواصلة مساعيها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى تحقيق تلك التسوية.

وزارة الخارجية السعودية فلسطين غزة المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة ترحِّب بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة
سبق

عبّرت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وثمنت الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة، وكذلك جهود الأطراف الدولية الأخرى في هذا الشأن.

كما أعربت عن تطلعها إلى تظافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجددت المملكة تأكيدها على مواصلة مساعيها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى تحقيق تلك التسوية.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
09:53 PM
اخر تعديل
22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
03:32 AM

المملكة ترحِّب بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أعربت عن تطلُّعها لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
9
1,405

عبّرت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وثمنت الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة، وكذلك جهود الأطراف الدولية الأخرى في هذا الشأن.

كما أعربت عن تطلعها إلى تظافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجددت المملكة تأكيدها على مواصلة مساعيها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى تحقيق تلك التسوية.

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