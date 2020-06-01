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لليوم العاشر على التوالي.. نيوزيلندا صفر إصابات بكورونا

الصحة أعلنت شفاء جميع المرضى بالمستشفيات ومغادرتهم لها

لليوم العاشر على التوالي أفادت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الاثنين، بأنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورنا "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة الصحة أن جميع المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، شفوا وغادروا المستشفيات.

وبحسب الوزارة؛ تم الكشف عن 1504 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد منذ بدء تفشي الوباء، وشفي 1441 مصابًا، وتوفي 22 شخصًا وفق ما نقلته "روسيا اليوم".

نيوزيلندا فيروس كورونا الجديد

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لليوم العاشر على التوالي.. نيوزيلندا صفر إصابات بكورونا
سبق

لليوم العاشر على التوالي أفادت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الاثنين، بأنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورنا "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة الصحة أن جميع المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، شفوا وغادروا المستشفيات.

وبحسب الوزارة؛ تم الكشف عن 1504 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد منذ بدء تفشي الوباء، وشفي 1441 مصابًا، وتوفي 22 شخصًا وفق ما نقلته "روسيا اليوم".

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
12:53 PM

لليوم العاشر على التوالي.. نيوزيلندا صفر إصابات بكورونا

الصحة أعلنت شفاء جميع المرضى بالمستشفيات ومغادرتهم لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لليوم العاشر على التوالي أفادت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الاثنين، بأنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورنا "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة الصحة أن جميع المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، شفوا وغادروا المستشفيات.

وبحسب الوزارة؛ تم الكشف عن 1504 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد منذ بدء تفشي الوباء، وشفي 1441 مصابًا، وتوفي 22 شخصًا وفق ما نقلته "روسيا اليوم".

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