اقترحه "بوتين".. مشروع روسي سعودي لتصميم طائرة ركاب فوق صوتية

الدولتان اقتربتا من مرحلة المشاورات الفنية

نقل موقع "روسيا اليوم" عن بروتوكول صدر اليوم (الاثنين)، عن جلسة للجنة الروسية السعودية الحكومية، أن الدولتين اقتربتا من مرحلة المشاورات الفنية حول مشروع مشترك خاص بتصميم طائرة ركاب فوق صوتية.

ووفقاً للبروتوكول الصادر عن اللجنة التي انعقدت يومي 9 و10 يونيو في موسكو، فإن "الطرف الروسي اقترح ترتيب التعاون في إطار مشروع تصميم طائرة ركاب فوق صوتية، وطلب تحديد الشركاء لإجراء مشاورات فنية مبدئية بشأنه".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تقدم في يناير 2018 بمقترح حول تصميم طائرة ركاب مدنية بناء على التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج حاملة الصواريخ الإستراتيجية الروسية من طراز "تو-160"، وأعلنت المجموعة الموحدة لتصميم الطائرات عن إطلاق العمل التمهيدي على المشروع.





وأعربت السعودية عن اهتمامها بهذا المشروع خلال عرضه العام الماضي على شركة "TAQNIA Aeronautics Company" السعودية الحكومية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.



