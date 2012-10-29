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الطائف.. توزيع أكثر من 1600 جهاز لوحي للطلاب المسجلين في "تكافل"

بواقع 766 جهازًا للبنين و835 للبنات لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد

أنهت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، توزيع الدفعة الثالثة من الأجهزة المقدمة من مؤسسة "تكافل" للطلاب والطالبات المسجلين لديها، والمخصصة في دفعتها الثالثة للمرحلة المتوسطة، والبالغ عددها 1601 جهازًا للبنين والبنات.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أن هذه الدفعة تم توزيعها على طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة المسجلين في برنامج "تكافل"؛ وذلك بواقع 766 جهازًا للبنين و835 جهازًا للبنات؛ لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد خلال هذه المرحلة الاستثنائية؛ حيث تولت إدارة التوجيه والإرشاد للبنين المشرفة على البرنامج، آلية التوزيع بالتنسيق مع مكاتب التعليم الداخلية والخارجية؛ بما يضمن وصولها للطلاب والطالبات في أسرع وقت ممكن؛ مثمنًا الجهود الكبيرة لمؤسسة تكافل الخيرية ودعمها الطلاب والطالبات المحتاجين في المدارس لمواصلة تحصيلهم العلمي.

الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. توزيع أكثر من 1600 جهاز لوحي للطلاب المسجلين في "تكافل"
سبق

أنهت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، توزيع الدفعة الثالثة من الأجهزة المقدمة من مؤسسة "تكافل" للطلاب والطالبات المسجلين لديها، والمخصصة في دفعتها الثالثة للمرحلة المتوسطة، والبالغ عددها 1601 جهازًا للبنين والبنات.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أن هذه الدفعة تم توزيعها على طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة المسجلين في برنامج "تكافل"؛ وذلك بواقع 766 جهازًا للبنين و835 جهازًا للبنات؛ لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد خلال هذه المرحلة الاستثنائية؛ حيث تولت إدارة التوجيه والإرشاد للبنين المشرفة على البرنامج، آلية التوزيع بالتنسيق مع مكاتب التعليم الداخلية والخارجية؛ بما يضمن وصولها للطلاب والطالبات في أسرع وقت ممكن؛ مثمنًا الجهود الكبيرة لمؤسسة تكافل الخيرية ودعمها الطلاب والطالبات المحتاجين في المدارس لمواصلة تحصيلهم العلمي.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
08:56 AM

الطائف.. توزيع أكثر من 1600 جهاز لوحي للطلاب المسجلين في "تكافل"

بواقع 766 جهازًا للبنين و835 للبنات لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أنهت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، توزيع الدفعة الثالثة من الأجهزة المقدمة من مؤسسة "تكافل" للطلاب والطالبات المسجلين لديها، والمخصصة في دفعتها الثالثة للمرحلة المتوسطة، والبالغ عددها 1601 جهازًا للبنين والبنات.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أن هذه الدفعة تم توزيعها على طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة المسجلين في برنامج "تكافل"؛ وذلك بواقع 766 جهازًا للبنين و835 جهازًا للبنات؛ لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد خلال هذه المرحلة الاستثنائية؛ حيث تولت إدارة التوجيه والإرشاد للبنين المشرفة على البرنامج، آلية التوزيع بالتنسيق مع مكاتب التعليم الداخلية والخارجية؛ بما يضمن وصولها للطلاب والطالبات في أسرع وقت ممكن؛ مثمنًا الجهود الكبيرة لمؤسسة تكافل الخيرية ودعمها الطلاب والطالبات المحتاجين في المدارس لمواصلة تحصيلهم العلمي.

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