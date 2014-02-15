النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كردي" عميدًا لكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض

صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بتكليف المهندس محمد حسين كردي عميدًا لكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.

فيما عبّر "كردي" عن بالغ شكره وتقديره للدكتور الفهيد، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أداء هذه الأمانة، معربًا أن هذه الثقة تدفعه وزملاءه بالكلية لمواصلة بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف المؤسسة.

يُذكر أن المهندس محمد كردي من الكوادر الوطنية المؤهلة وهو حاصل على مؤهل الماجستير في تقنية المعلومات من جامعة UNE الأسترالية.

وكان "كردي" قد عمل في العديد من المناصب الإدارية بالمؤسسة ومنها اختصاصيًا للأمن السيبراني في الإدارة العامة للأمن السيبراني ومديرًا لتقنية المعلومات ومدربًا لدى جمعية الأمن السيبراني للأطفال، إضافة إلى أنه عضو في الهيئة السعودية للمهندسين، وعضو في جمعية الأمن السيبراني للأطفال.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"كردي" عميدًا لكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض
سبق

صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بتكليف المهندس محمد حسين كردي عميدًا لكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.

فيما عبّر "كردي" عن بالغ شكره وتقديره للدكتور الفهيد، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أداء هذه الأمانة، معربًا أن هذه الثقة تدفعه وزملاءه بالكلية لمواصلة بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف المؤسسة.

يُذكر أن المهندس محمد كردي من الكوادر الوطنية المؤهلة وهو حاصل على مؤهل الماجستير في تقنية المعلومات من جامعة UNE الأسترالية.

وكان "كردي" قد عمل في العديد من المناصب الإدارية بالمؤسسة ومنها اختصاصيًا للأمن السيبراني في الإدارة العامة للأمن السيبراني ومديرًا لتقنية المعلومات ومدربًا لدى جمعية الأمن السيبراني للأطفال، إضافة إلى أنه عضو في الهيئة السعودية للمهندسين، وعضو في جمعية الأمن السيبراني للأطفال.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
10:09 PM

"كردي" عميدًا لكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
213

صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بتكليف المهندس محمد حسين كردي عميدًا لكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.

فيما عبّر "كردي" عن بالغ شكره وتقديره للدكتور الفهيد، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أداء هذه الأمانة، معربًا أن هذه الثقة تدفعه وزملاءه بالكلية لمواصلة بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف المؤسسة.

يُذكر أن المهندس محمد كردي من الكوادر الوطنية المؤهلة وهو حاصل على مؤهل الماجستير في تقنية المعلومات من جامعة UNE الأسترالية.

وكان "كردي" قد عمل في العديد من المناصب الإدارية بالمؤسسة ومنها اختصاصيًا للأمن السيبراني في الإدارة العامة للأمن السيبراني ومديرًا لتقنية المعلومات ومدربًا لدى جمعية الأمن السيبراني للأطفال، إضافة إلى أنه عضو في الهيئة السعودية للمهندسين، وعضو في جمعية الأمن السيبراني للأطفال.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,926
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,467
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,140
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,112

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة