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النصر يسعى لتجاوز عثراته المحلية أمام مولودية الجزائر

في ذهاب دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية

يحل الفريق الكروي الأول بنادي مولودية الجزائر الجزائري ضيفًا على نظيره النصر السعودي، وتحديدًا عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ( الذهاب) من دور الـ16.


النصر يدخل اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور.


ويسعى النصر لتحقيق نتيجة إيجابية وتجاوز عثراته المحلية في الدوري بعد التعادل مع الفيحاء والخسارة من الأهلي.


وكان المدير الفني للنصر الأوروغوياني "كارينيو" قد استبعد المحترف المغربي حمد الله من قائمة الأصفر في البطولة بداعي الإصابة واستعان باللاعب محمد السهلاوي لقيادة خط الهجوم.


في المقابل يلعب مولودية أمام النصر بحماس العروض الجيدة التي يقدمها هو الآخر في الدوري الجزائري، كما يسعى المدير الفني الجديد "عمروش" لتقديم نفسه في هذه البطولة.
ويغيب عن مولودية اللاعب "بورديم" لأسباب انضباطية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يسعى لتجاوز عثراته المحلية أمام مولودية الجزائر
سبق

يحل الفريق الكروي الأول بنادي مولودية الجزائر الجزائري ضيفًا على نظيره النصر السعودي، وتحديدًا عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ( الذهاب) من دور الـ16.


النصر يدخل اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور.


ويسعى النصر لتحقيق نتيجة إيجابية وتجاوز عثراته المحلية في الدوري بعد التعادل مع الفيحاء والخسارة من الأهلي.


وكان المدير الفني للنصر الأوروغوياني "كارينيو" قد استبعد المحترف المغربي حمد الله من قائمة الأصفر في البطولة بداعي الإصابة واستعان باللاعب محمد السهلاوي لقيادة خط الهجوم.


في المقابل يلعب مولودية أمام النصر بحماس العروض الجيدة التي يقدمها هو الآخر في الدوري الجزائري، كما يسعى المدير الفني الجديد "عمروش" لتقديم نفسه في هذه البطولة.
ويغيب عن مولودية اللاعب "بورديم" لأسباب انضباطية.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
01:48 AM

النصر يسعى لتجاوز عثراته المحلية أمام مولودية الجزائر

في ذهاب دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية

A A A
أحمد سرور - الرياض
36
12,297

يحل الفريق الكروي الأول بنادي مولودية الجزائر الجزائري ضيفًا على نظيره النصر السعودي، وتحديدًا عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ( الذهاب) من دور الـ16.


النصر يدخل اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور.


ويسعى النصر لتحقيق نتيجة إيجابية وتجاوز عثراته المحلية في الدوري بعد التعادل مع الفيحاء والخسارة من الأهلي.


وكان المدير الفني للنصر الأوروغوياني "كارينيو" قد استبعد المحترف المغربي حمد الله من قائمة الأصفر في البطولة بداعي الإصابة واستعان باللاعب محمد السهلاوي لقيادة خط الهجوم.


في المقابل يلعب مولودية أمام النصر بحماس العروض الجيدة التي يقدمها هو الآخر في الدوري الجزائري، كما يسعى المدير الفني الجديد "عمروش" لتقديم نفسه في هذه البطولة.
ويغيب عن مولودية اللاعب "بورديم" لأسباب انضباطية.

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