بعد دقائق من كشف "التحالف" للجريمة.. الحوثي يعترف بخطف الحفار الكوري

تعهد بالإفراج عنها بعد افتضاح أمرها

اعترفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم (الاثنين) بخطف قاطرة بحرية في البحر الأحمر، بعد دقائق قليلة من كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن الجريمة.

وأقر محمد علي الحوثي المسؤول الكبير في الميليشيا في تصريح لـ"رويترز" باحتجاز السفينة، زاعمًا أن عملية الخطف جرت بناء على "الاشتباه بها".

ولم يجد "الحوثي" بدًا من التعهد بالإفراج عن القاطرة بعد افتضاح الجريمة.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قد ذكر في وقت سابق اليوم أنه عند الساعة (58 : 22) من مساء أمس وأثناء إبحار القاطرة البحرية (رابغ-3) بجنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح من قِبل زورقين على متنها عناصر إرهابية تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح أن القاطرة البحرية كانت تقطر حفارًا بحريًا تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية.