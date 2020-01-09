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هبوط بأسعار النفط عقب انخفاض التوتر بين أمريكا وإيران

سعر خام برنت بلغ بعد التسوية 65.44 دولارًا للبرميل

تراجعت العقود الآجلة للنفط، أكثر من 4% بعد تقلبات حادة؛ حيث صعدت مقتربة من ذروة أربعة أشهر في المعاملات المبكرة، بفعل هجوم صاروخي إيراني على القوات الأمريكية في العراق، ثم تراجعت مع مسارعة البلدين لتهدئة التوترات.

ونزلت الأسعار بعد أن أصبح واضحًا أن الهجوم الصاروخي لم يضر بأي منشآت نفطية أو يلحق الأذى بأي أمريكيين، وتحت ضغط إضافي من زيادة مفاجئة في مخزونات الولايات المتحدة من الخام.

وتراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.83 دولار بما يعادل 4.2% ليتحدد سعر التسوية عند 65.44 دولارًا للبرميل، في أدنى مستوى إغلاق لها منذ 16 ديسمبر. وفي المعاملات المبكرة، سجل العقد ذروته منذ منتصف سبتمبر عند 71.75 دولارًا.

وخام القياس العالمي في ارتفاع منذ سجل 56.15 دولارًا للبرميل في أكتوبر؛ وكانت ذروته في جلسة الأمس تزيد 28% فوق ذلك المستوى.

ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.09 دولارات، أو 4.9% ليغلق عند 59.61 دولارًا للبرميل، في أدنى إقفال له منذ 12 ديسمبر. وكان أعلى سعر للجلسة 65.65 دولارًا، وهو الأعلى منذ أواخر أبريل.

ووفق "رويترز"، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: إن مخزونات الخام زادت 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي. فاجأت تلك الزيادة السوق التي كانت تتوقع تراجعًا قدره 2.6 مليون برميل، وتناقضت مع بيانات أولية للقطاع، كانت تُظهر انخفاضًا قدره 5.9 مليون برميل.

أسعار النفط النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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هبوط بأسعار النفط عقب انخفاض التوتر بين أمريكا وإيران
سبق

تراجعت العقود الآجلة للنفط، أكثر من 4% بعد تقلبات حادة؛ حيث صعدت مقتربة من ذروة أربعة أشهر في المعاملات المبكرة، بفعل هجوم صاروخي إيراني على القوات الأمريكية في العراق، ثم تراجعت مع مسارعة البلدين لتهدئة التوترات.

ونزلت الأسعار بعد أن أصبح واضحًا أن الهجوم الصاروخي لم يضر بأي منشآت نفطية أو يلحق الأذى بأي أمريكيين، وتحت ضغط إضافي من زيادة مفاجئة في مخزونات الولايات المتحدة من الخام.

وتراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.83 دولار بما يعادل 4.2% ليتحدد سعر التسوية عند 65.44 دولارًا للبرميل، في أدنى مستوى إغلاق لها منذ 16 ديسمبر. وفي المعاملات المبكرة، سجل العقد ذروته منذ منتصف سبتمبر عند 71.75 دولارًا.

وخام القياس العالمي في ارتفاع منذ سجل 56.15 دولارًا للبرميل في أكتوبر؛ وكانت ذروته في جلسة الأمس تزيد 28% فوق ذلك المستوى.

ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.09 دولارات، أو 4.9% ليغلق عند 59.61 دولارًا للبرميل، في أدنى إقفال له منذ 12 ديسمبر. وكان أعلى سعر للجلسة 65.65 دولارًا، وهو الأعلى منذ أواخر أبريل.

ووفق "رويترز"، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: إن مخزونات الخام زادت 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي. فاجأت تلك الزيادة السوق التي كانت تتوقع تراجعًا قدره 2.6 مليون برميل، وتناقضت مع بيانات أولية للقطاع، كانت تُظهر انخفاضًا قدره 5.9 مليون برميل.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
08:59 AM

هبوط بأسعار النفط عقب انخفاض التوتر بين أمريكا وإيران

سعر خام برنت بلغ بعد التسوية 65.44 دولارًا للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت العقود الآجلة للنفط، أكثر من 4% بعد تقلبات حادة؛ حيث صعدت مقتربة من ذروة أربعة أشهر في المعاملات المبكرة، بفعل هجوم صاروخي إيراني على القوات الأمريكية في العراق، ثم تراجعت مع مسارعة البلدين لتهدئة التوترات.

ونزلت الأسعار بعد أن أصبح واضحًا أن الهجوم الصاروخي لم يضر بأي منشآت نفطية أو يلحق الأذى بأي أمريكيين، وتحت ضغط إضافي من زيادة مفاجئة في مخزونات الولايات المتحدة من الخام.

وتراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.83 دولار بما يعادل 4.2% ليتحدد سعر التسوية عند 65.44 دولارًا للبرميل، في أدنى مستوى إغلاق لها منذ 16 ديسمبر. وفي المعاملات المبكرة، سجل العقد ذروته منذ منتصف سبتمبر عند 71.75 دولارًا.

وخام القياس العالمي في ارتفاع منذ سجل 56.15 دولارًا للبرميل في أكتوبر؛ وكانت ذروته في جلسة الأمس تزيد 28% فوق ذلك المستوى.

ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.09 دولارات، أو 4.9% ليغلق عند 59.61 دولارًا للبرميل، في أدنى إقفال له منذ 12 ديسمبر. وكان أعلى سعر للجلسة 65.65 دولارًا، وهو الأعلى منذ أواخر أبريل.

ووفق "رويترز"، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: إن مخزونات الخام زادت 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي. فاجأت تلك الزيادة السوق التي كانت تتوقع تراجعًا قدره 2.6 مليون برميل، وتناقضت مع بيانات أولية للقطاع، كانت تُظهر انخفاضًا قدره 5.9 مليون برميل.

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