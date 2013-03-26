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"رئاسة الحرمين" تطلق خطتها التشغيلية لموسم رمضان.. الأحد القادم

خلال مؤتمر صحفي عن بعد بحضور "السديس" و"القصبي"

تستعرض الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خططها لموسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442هـ، وذلك خلال مؤتمر صحفي عن بُعد، يوم الأحد القادم بمشيئة الله- بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

رئاسة شؤون الحرمين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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"رئاسة الحرمين" تطلق خطتها التشغيلية لموسم رمضان.. الأحد القادم
سبق

تستعرض الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خططها لموسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442هـ، وذلك خلال مؤتمر صحفي عن بُعد، يوم الأحد القادم بمشيئة الله- بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
12:20 AM
اخر تعديل
26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
02:41 AM

"رئاسة الحرمين" تطلق خطتها التشغيلية لموسم رمضان.. الأحد القادم

خلال مؤتمر صحفي عن بعد بحضور "السديس" و"القصبي"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
2,085

تستعرض الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خططها لموسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442هـ، وذلك خلال مؤتمر صحفي عن بُعد، يوم الأحد القادم بمشيئة الله- بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

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