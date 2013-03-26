تستعرض الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خططها لموسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442هـ، وذلك خلال مؤتمر صحفي عن بُعد، يوم الأحد القادم بمشيئة الله- بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

"رئاسة الحرمين" تطلق خطتها التشغيلية لموسم رمضان.. الأحد القادم هادي العصيمي سبق 2021-03-26 تستعرض الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خططها لموسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442هـ، وذلك خلال مؤتمر صحفي عن بُعد، يوم الأحد القادم بمشيئة الله- بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442 12:20 AM

اخر تعديل 26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442 02:41 AM

"رئاسة الحرمين" تطلق خطتها التشغيلية لموسم رمضان.. الأحد القادم خلال مؤتمر صحفي عن بعد بحضور "السديس" و"القصبي"





A A A





3 مشاركة

تستعرض الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خططها لموسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442هـ، وذلك خلال مؤتمر صحفي عن بُعد، يوم الأحد القادم بمشيئة الله- بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.