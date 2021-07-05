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﻿المدافع الأرجنتيني "اليساندرو لوبيز" يطرق أبواب "النصر"

اقتربت إدارة نادي النصر من التوقيع مع المدافع الأرجنتيني اليساندرو لوبيز لاعب فريق بوكاجونيورز الأرجنتيني.

وقال الإعلامي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو على صفحته بتويتر إن إدارة النصر قدمت عرضاً لانتقال اللاعب للفريق بنظام الإعارة.

وقال الإعلامي إن عرض النصر يتضمن استعارة اللاعب مدة موسم نظير مليون دولار مع أفضلية الشراء.


وبحسب الإعلامي فإن إدارة النادي الأرجنتيني ترغب في بيع عقد اللاعب بصورة نهائية وليس على سبيل الإعارة، كما أن اللاعب أبدى ترحيبه بالانتقال للنادي السعودي.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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﻿المدافع الأرجنتيني "اليساندرو لوبيز" يطرق أبواب "النصر"
سبق

اقتربت إدارة نادي النصر من التوقيع مع المدافع الأرجنتيني اليساندرو لوبيز لاعب فريق بوكاجونيورز الأرجنتيني.

وقال الإعلامي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو على صفحته بتويتر إن إدارة النصر قدمت عرضاً لانتقال اللاعب للفريق بنظام الإعارة.

وقال الإعلامي إن عرض النصر يتضمن استعارة اللاعب مدة موسم نظير مليون دولار مع أفضلية الشراء.


وبحسب الإعلامي فإن إدارة النادي الأرجنتيني ترغب في بيع عقد اللاعب بصورة نهائية وليس على سبيل الإعارة، كما أن اللاعب أبدى ترحيبه بالانتقال للنادي السعودي.


05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
09:17 PM

﻿المدافع الأرجنتيني "اليساندرو لوبيز" يطرق أبواب "النصر"

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محمد السيّد - الرياض
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اقتربت إدارة نادي النصر من التوقيع مع المدافع الأرجنتيني اليساندرو لوبيز لاعب فريق بوكاجونيورز الأرجنتيني.

وقال الإعلامي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو على صفحته بتويتر إن إدارة النصر قدمت عرضاً لانتقال اللاعب للفريق بنظام الإعارة.

وقال الإعلامي إن عرض النصر يتضمن استعارة اللاعب مدة موسم نظير مليون دولار مع أفضلية الشراء.


وبحسب الإعلامي فإن إدارة النادي الأرجنتيني ترغب في بيع عقد اللاعب بصورة نهائية وليس على سبيل الإعارة، كما أن اللاعب أبدى ترحيبه بالانتقال للنادي السعودي.


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