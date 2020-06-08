تسجيل 75 إصابة جديدة بكورونا في 10 مدن بمنطقة عسير

38 حالة في خميس مشيط و13 في أبها و9 في بيشة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 75 موزعة على 10 مدن، تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 38 حالة، وأبها 13 حالة، وبيشة 9 حالات، والنماص خمس حالات، وأحد رفيدة ثلاث حالات، ومحايل عسير حالتين، ورجال ألمع حالتين، والحرجة حالة واحدة، والقحمة حالة واحدة، وظهران الجنوب حالة واحدة.



