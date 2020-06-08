النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تسجيل 75 إصابة جديدة بكورونا في 10 مدن بمنطقة عسير

38  حالة في خميس مشيط و13 في أبها و9 في بيشة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 75 موزعة على 10 مدن، تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 38 حالة، وأبها 13 حالة، وبيشة 9 حالات، والنماص خمس حالات، وأحد رفيدة ثلاث حالات، ومحايل عسير حالتين، ورجال ألمع حالتين، والحرجة حالة واحدة، والقحمة حالة واحدة، وظهران الجنوب حالة واحدة.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تسجيل 75 إصابة جديدة بكورونا في 10 مدن بمنطقة عسير
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 75 موزعة على 10 مدن، تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 38 حالة، وأبها 13 حالة، وبيشة 9 حالات، والنماص خمس حالات، وأحد رفيدة ثلاث حالات، ومحايل عسير حالتين، ورجال ألمع حالتين، والحرجة حالة واحدة، والقحمة حالة واحدة، وظهران الجنوب حالة واحدة.


08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
08:44 PM

تسجيل 75 إصابة جديدة بكورونا في 10 مدن بمنطقة عسير

38  حالة في خميس مشيط و13 في أبها و9 في بيشة

A A A
سويد الحارثي - عسير
0
2,925

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 75 موزعة على 10 مدن، تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 38 حالة، وأبها 13 حالة، وبيشة 9 حالات، والنماص خمس حالات، وأحد رفيدة ثلاث حالات، ومحايل عسير حالتين، ورجال ألمع حالتين، والحرجة حالة واحدة، والقحمة حالة واحدة، وظهران الجنوب حالة واحدة.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,939
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,439
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,403
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,016

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة