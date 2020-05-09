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خلال 24 ساعة.. 1251 إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا و147 وفاة

إجمالي المصابين وصل إلى 168551 حالة وعدد الضحايا بات 7369

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 1251 إلى 168551 حالة.

ووفق "رويترز": ارتفع أيضًا عدد حالات الوفاة 147 إلى 7369 حالة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. 1251 إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا و147 وفاة
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 1251 إلى 168551 حالة.

ووفق "رويترز": ارتفع أيضًا عدد حالات الوفاة 147 إلى 7369 حالة.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
11:15 AM

خلال 24 ساعة.. 1251 إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا و147 وفاة

إجمالي المصابين وصل إلى 168551 حالة وعدد الضحايا بات 7369

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 1251 إلى 168551 حالة.

ووفق "رويترز": ارتفع أيضًا عدد حالات الوفاة 147 إلى 7369 حالة.

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