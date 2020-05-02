12 منطقة بمرمى التنبيهات: أمطار وأتربة مثارة ورياح وتدنٍّ بمدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ونجران والشرقية وجازان والباحة وتبوك وعسير والقصيم والمدينة المنورة وحائل والجوف والشمالية).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد رياحًا نشطة، وسحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر وجازان وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة نجران رياحًا نشطة، وسحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وشرورة وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح السبت.

ونبّهت الهيئة منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، وتبدأ الساعة الـ02.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وكذلك تشهد منطقة الباحة ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والمخواة وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتبدأ الحالة الساعة الـ02.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وتشهد تبوك أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وحقل وضباء، وتبدأ الساعة الـ02.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وتشهد المدينة المنورة أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العيص وبدر وينبع، وتبدأ الساعة الـ02.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

ونبهت الهيئة منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة، وسحبًا رعدية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمزاحمية والمجمعة وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

وفي تنبيه آخر لمنطقة عسير ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطاراً رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.

وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أمطارًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.

وفي تنبيه متقدم آخر للمنطقة الشرقية ذكرت الهيئة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وتساقُط البَرَد، ونشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والشمأسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

ونبهت الأرصاد منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وسميراء وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

وتشهد الحدود الشمالية رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

وكذلك تشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

وفي تنبيه آخر للشرقية ذكرت الأرصاد أنها تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

وفي تنبيه آخر للرياض تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

وكذلك تشهد المدينة المنورة رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر وخيبر وودي الفرع وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

وفي تنبيه ثانٍ لنجران ذكرت الهيئة أنها تشهد رياحًا نشطة، وسحبًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.

وفي تنبيه آخر للرياض قالت الأرصاد إنها تشهد عوالق ترابية، وتدنيًا في مدى الرؤية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر السبت.