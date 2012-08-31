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"الصحة": تسجيل 951 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

نسبة المتعافين من الإصابة بكورونا في حائل تتجاوز 92%

بعد تسجيل 96 حالة تعافٍ جديدة

ارتفعت نسبة حالات التعافي في منطقة حائل إلى 92.4%، بعد تسجيل 96 حالة تعافٍ جديدة اليوم، منها 92 في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة سميراء؛ ليصبح إجمالي حالات التعافي في المنطقة 5285 حالة.

وأظهر "إنفوجرافيك" نشره عبدالعزيز عليان الطهيمي، على حسابه في "تويتر"، انخفاض الحالات النشطة إلى 6.7% بإجمالي (385) حالة، وبيّن نسبة الوفيات التي بلغت 0.82% بإجمالي (47) حالة.

وكانت منطقة حائل سجلت، اليوم الاثنين، 21 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، توزعت بواقع 19 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة بقعاء، وحالة واحدة في محافظة موقق؛ وبذلك يصبح إجمالي الحالات المسجلة في منطقة حائل ومحافظاتها (5717) حالة مؤكدة.

حائل فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نسبة المتعافين من الإصابة بكورونا في حائل تتجاوز 92%
سبق

ارتفعت نسبة حالات التعافي في منطقة حائل إلى 92.4%، بعد تسجيل 96 حالة تعافٍ جديدة اليوم، منها 92 في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة سميراء؛ ليصبح إجمالي حالات التعافي في المنطقة 5285 حالة.

وأظهر "إنفوجرافيك" نشره عبدالعزيز عليان الطهيمي، على حسابه في "تويتر"، انخفاض الحالات النشطة إلى 6.7% بإجمالي (385) حالة، وبيّن نسبة الوفيات التي بلغت 0.82% بإجمالي (47) حالة.

وكانت منطقة حائل سجلت، اليوم الاثنين، 21 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، توزعت بواقع 19 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة بقعاء، وحالة واحدة في محافظة موقق؛ وبذلك يصبح إجمالي الحالات المسجلة في منطقة حائل ومحافظاتها (5717) حالة مؤكدة.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
05:07 PM

نسبة المتعافين من الإصابة بكورونا في حائل تتجاوز 92%

بعد تسجيل 96 حالة تعافٍ جديدة

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منصور الشلاقي - حائل
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ارتفعت نسبة حالات التعافي في منطقة حائل إلى 92.4%، بعد تسجيل 96 حالة تعافٍ جديدة اليوم، منها 92 في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة سميراء؛ ليصبح إجمالي حالات التعافي في المنطقة 5285 حالة.

وأظهر "إنفوجرافيك" نشره عبدالعزيز عليان الطهيمي، على حسابه في "تويتر"، انخفاض الحالات النشطة إلى 6.7% بإجمالي (385) حالة، وبيّن نسبة الوفيات التي بلغت 0.82% بإجمالي (47) حالة.

وكانت منطقة حائل سجلت، اليوم الاثنين، 21 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، توزعت بواقع 19 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة بقعاء، وحالة واحدة في محافظة موقق؛ وبذلك يصبح إجمالي الحالات المسجلة في منطقة حائل ومحافظاتها (5717) حالة مؤكدة.

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