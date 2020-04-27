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"الصحة" : تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 18811

"إثراء" يطلق حملة #أبطالكم_أبطال_الوطن

لتشجيع كافة القطاعات خلال أزمة الجائحة

أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، أمس، حملة #أبطالكم_أبطال_الوطن، الرامية إلى مشاركة المجتمع وتشجيع العاملين في القطاع الصحي، وأفراد الأمن، والقطاع التعليمي، وكافة القطاعات الذين يبذلون جهوداً استثنائية لمواجهة جائحة "كوفيد 19" المستجد؛ للحفاظ على سلامة الوطن، من خلال وضع أسمائهم في لوحة بانورامية كبرى على مبنى "إثراء".

وأكد مدير مركز "إثراء" حسين حنبظاظة، أهمية هذه المبادرات الرامية إلى رفع الروح المعنوية والنظر بإيجابية خصوصاً في ظل هذه الأزمة التي تعصف بالعالم أجمع، والتي تلزم أفراد المجتمع بالعزلة المنزلية، معرباً عن الفخر بالدور الكبير التي يقوم به أبطال الوطن في التصدي لهذا الوباء.

وانطلقت الحملة، على موقع المركز بتويتر عبر وسم # أبطالكم _أبطال_الوطن ليتسنى للجمهور ترشيح أبطالهم، بعدها يجمع القائمون على الحملة في " إثراء " المشاركات ويتم اختيار الصور الخاصة بهؤلاء الأبطال وعرضها على مبنى إثراء.

وتأتي مشاركة المركز استكمالاً لمبادرة "# إثراء_ معك"التي أطلقها المركز مؤخراً تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها المملكة تحت شعار" كلنا مسؤول" لمواجهة جائحة كورونا، والتي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام في البقاء في المنازل ضمن سلسلة جهود متخذة للحد من انتشار هذا الوباء.

إثراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إثراء" يطلق حملة #أبطالكم_أبطال_الوطن
سبق

أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، أمس، حملة #أبطالكم_أبطال_الوطن، الرامية إلى مشاركة المجتمع وتشجيع العاملين في القطاع الصحي، وأفراد الأمن، والقطاع التعليمي، وكافة القطاعات الذين يبذلون جهوداً استثنائية لمواجهة جائحة "كوفيد 19" المستجد؛ للحفاظ على سلامة الوطن، من خلال وضع أسمائهم في لوحة بانورامية كبرى على مبنى "إثراء".

وأكد مدير مركز "إثراء" حسين حنبظاظة، أهمية هذه المبادرات الرامية إلى رفع الروح المعنوية والنظر بإيجابية خصوصاً في ظل هذه الأزمة التي تعصف بالعالم أجمع، والتي تلزم أفراد المجتمع بالعزلة المنزلية، معرباً عن الفخر بالدور الكبير التي يقوم به أبطال الوطن في التصدي لهذا الوباء.

وانطلقت الحملة، على موقع المركز بتويتر عبر وسم # أبطالكم _أبطال_الوطن ليتسنى للجمهور ترشيح أبطالهم، بعدها يجمع القائمون على الحملة في " إثراء " المشاركات ويتم اختيار الصور الخاصة بهؤلاء الأبطال وعرضها على مبنى إثراء.

وتأتي مشاركة المركز استكمالاً لمبادرة "# إثراء_ معك"التي أطلقها المركز مؤخراً تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها المملكة تحت شعار" كلنا مسؤول" لمواجهة جائحة كورونا، والتي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام في البقاء في المنازل ضمن سلسلة جهود متخذة للحد من انتشار هذا الوباء.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
02:29 PM

"إثراء" يطلق حملة #أبطالكم_أبطال_الوطن

لتشجيع كافة القطاعات خلال أزمة الجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الظهران
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أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، أمس، حملة #أبطالكم_أبطال_الوطن، الرامية إلى مشاركة المجتمع وتشجيع العاملين في القطاع الصحي، وأفراد الأمن، والقطاع التعليمي، وكافة القطاعات الذين يبذلون جهوداً استثنائية لمواجهة جائحة "كوفيد 19" المستجد؛ للحفاظ على سلامة الوطن، من خلال وضع أسمائهم في لوحة بانورامية كبرى على مبنى "إثراء".

وأكد مدير مركز "إثراء" حسين حنبظاظة، أهمية هذه المبادرات الرامية إلى رفع الروح المعنوية والنظر بإيجابية خصوصاً في ظل هذه الأزمة التي تعصف بالعالم أجمع، والتي تلزم أفراد المجتمع بالعزلة المنزلية، معرباً عن الفخر بالدور الكبير التي يقوم به أبطال الوطن في التصدي لهذا الوباء.

وانطلقت الحملة، على موقع المركز بتويتر عبر وسم # أبطالكم _أبطال_الوطن ليتسنى للجمهور ترشيح أبطالهم، بعدها يجمع القائمون على الحملة في " إثراء " المشاركات ويتم اختيار الصور الخاصة بهؤلاء الأبطال وعرضها على مبنى إثراء.

وتأتي مشاركة المركز استكمالاً لمبادرة "# إثراء_ معك"التي أطلقها المركز مؤخراً تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها المملكة تحت شعار" كلنا مسؤول" لمواجهة جائحة كورونا، والتي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام في البقاء في المنازل ضمن سلسلة جهود متخذة للحد من انتشار هذا الوباء.

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