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التحقيق مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع

بأمر الملك .. إنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإعفاء سمو نائب أمير الجوف من منصبه وإحالتهما للتحقيق

كيف تغلبت منصة مدرستي على تحدي ترشيد سلوك 6.5 مليون من مستفيديها؟

تتيح 250 ألف فصل افتراضي يومي.. وتسمح بارتياد مسارات وأدوار متعددة

لا تتوقف السعودية عن ابتكار الحلول الخلاقة لتقليص تأثير جائحة فيروس كورونا على سير الحياة الطبيعية، بأنشطتها المختلفة والمتداخلة بالنسبة لمعظم الأفراد، وذلك اعتمادًا على توظيف التقنية في الاستجابة لتحديات إعاقة انتشار الوباء للأنشطة الحياتية. وبعد نجاحها اللافت في ابتكار تطبيقات إلكترونية للتعامل مع التحديات المرحلية لعملية مكافحة "كورونا" المستمرة إلى الآن، أنشأت السعودية منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني لبدء العام الدراسي الجديد في الموعد السنوي المعتاد، دون السماح للجائحة بتجميد المسيرة التعليمية لأبنائها. فالتعليم يمثل ركيزة أساسية في عبور السعودية إلى مستقبل واعد، ومن غير الجائز أن تتهاون في إزالة أية عقبات، أو معالجة أي ظروف، قد تحد من التقدم المطرد الذي تشهده العملية التعليمية منذ إطلاق "رؤية 2030"، التي يعد توظيف التقنية في شتى مناحي الحياة إحدى منطلقاتها في تحديث مؤسسات الدولة السعودية، ومن بينها مؤسسات التعليم.

وتعكس الإمكانات الهائلة لمنصة مدرستي مدى ما بلغته السعودية في مجال الابتكار العلمي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي؛ إذ يمكن للمنصة استيعاب دخول أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

ولا يقتصر مستفيدو المنصة على الطلبة بل يشملون إلى جانبهم 525 ألف معلم ومعلمة، وأولياء الأمور، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين، ويتفاعل كل هؤلاء على كثرتهم في تسيير العملية التعليمية عبر مسارات وأدوار متعددة ومختلفة، وفي تغلب المنصة على تحدي ترشيد عمليات سلوك الاستخدام للمستفيدين منها، الذين يناهزون سبعة ملايين، وخصوصًا في مرحلتها التجريبية؛ فقد جرى توجيه الطلاب والطالبات للاستفادة من خدمتين في المنصة في وقت واحد، من بينهما الفصل الافتراضي للتفاعل مع المعلمين والمعلمات أثناء شرح الدروس، بحسب ما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة التعليم.

ورغم كفاءة منصة مدرستي فقد أتاحت وزارة التعليم مشاهدة ٢٣ قناة تعليمية لقنوات عين، في حالة عدم توافر خدمة الإنترنت بالنسبة للبعض، أو ضعفها؛ لضمان سير العملية التعليمية لكل الطلاب. وقد بثت القنوات منذ اليوم الأول للدراسة الدروس بحسب الجدول الدراسي لكل مرحلة، وأعادت بث الدروس طوال اليوم، وأرشفتها في تطبيق اليوتيوب. ويبرهن توظيف السعودية للبث الفضائي كوسيط تعليمي، إلى جانب منصة مدرستي، على قوة إصرارها على الاعتماد على التعليم كركيزة لتحقيق نهضتها الشاملة في المستقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كيف تغلبت منصة مدرستي على تحدي ترشيد سلوك 6.5 مليون من مستفيديها؟
سبق

لا تتوقف السعودية عن ابتكار الحلول الخلاقة لتقليص تأثير جائحة فيروس كورونا على سير الحياة الطبيعية، بأنشطتها المختلفة والمتداخلة بالنسبة لمعظم الأفراد، وذلك اعتمادًا على توظيف التقنية في الاستجابة لتحديات إعاقة انتشار الوباء للأنشطة الحياتية. وبعد نجاحها اللافت في ابتكار تطبيقات إلكترونية للتعامل مع التحديات المرحلية لعملية مكافحة "كورونا" المستمرة إلى الآن، أنشأت السعودية منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني لبدء العام الدراسي الجديد في الموعد السنوي المعتاد، دون السماح للجائحة بتجميد المسيرة التعليمية لأبنائها. فالتعليم يمثل ركيزة أساسية في عبور السعودية إلى مستقبل واعد، ومن غير الجائز أن تتهاون في إزالة أية عقبات، أو معالجة أي ظروف، قد تحد من التقدم المطرد الذي تشهده العملية التعليمية منذ إطلاق "رؤية 2030"، التي يعد توظيف التقنية في شتى مناحي الحياة إحدى منطلقاتها في تحديث مؤسسات الدولة السعودية، ومن بينها مؤسسات التعليم.

وتعكس الإمكانات الهائلة لمنصة مدرستي مدى ما بلغته السعودية في مجال الابتكار العلمي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي؛ إذ يمكن للمنصة استيعاب دخول أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

ولا يقتصر مستفيدو المنصة على الطلبة بل يشملون إلى جانبهم 525 ألف معلم ومعلمة، وأولياء الأمور، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين، ويتفاعل كل هؤلاء على كثرتهم في تسيير العملية التعليمية عبر مسارات وأدوار متعددة ومختلفة، وفي تغلب المنصة على تحدي ترشيد عمليات سلوك الاستخدام للمستفيدين منها، الذين يناهزون سبعة ملايين، وخصوصًا في مرحلتها التجريبية؛ فقد جرى توجيه الطلاب والطالبات للاستفادة من خدمتين في المنصة في وقت واحد، من بينهما الفصل الافتراضي للتفاعل مع المعلمين والمعلمات أثناء شرح الدروس، بحسب ما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة التعليم.

ورغم كفاءة منصة مدرستي فقد أتاحت وزارة التعليم مشاهدة ٢٣ قناة تعليمية لقنوات عين، في حالة عدم توافر خدمة الإنترنت بالنسبة للبعض، أو ضعفها؛ لضمان سير العملية التعليمية لكل الطلاب. وقد بثت القنوات منذ اليوم الأول للدراسة الدروس بحسب الجدول الدراسي لكل مرحلة، وأعادت بث الدروس طوال اليوم، وأرشفتها في تطبيق اليوتيوب. ويبرهن توظيف السعودية للبث الفضائي كوسيط تعليمي، إلى جانب منصة مدرستي، على قوة إصرارها على الاعتماد على التعليم كركيزة لتحقيق نهضتها الشاملة في المستقبل.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
09:50 PM

كيف تغلبت منصة مدرستي على تحدي ترشيد سلوك 6.5 مليون من مستفيديها؟

تتيح 250 ألف فصل افتراضي يومي.. وتسمح بارتياد مسارات وأدوار متعددة

A A A
محمد صبح - الرياض
11
3,151

لا تتوقف السعودية عن ابتكار الحلول الخلاقة لتقليص تأثير جائحة فيروس كورونا على سير الحياة الطبيعية، بأنشطتها المختلفة والمتداخلة بالنسبة لمعظم الأفراد، وذلك اعتمادًا على توظيف التقنية في الاستجابة لتحديات إعاقة انتشار الوباء للأنشطة الحياتية. وبعد نجاحها اللافت في ابتكار تطبيقات إلكترونية للتعامل مع التحديات المرحلية لعملية مكافحة "كورونا" المستمرة إلى الآن، أنشأت السعودية منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني لبدء العام الدراسي الجديد في الموعد السنوي المعتاد، دون السماح للجائحة بتجميد المسيرة التعليمية لأبنائها. فالتعليم يمثل ركيزة أساسية في عبور السعودية إلى مستقبل واعد، ومن غير الجائز أن تتهاون في إزالة أية عقبات، أو معالجة أي ظروف، قد تحد من التقدم المطرد الذي تشهده العملية التعليمية منذ إطلاق "رؤية 2030"، التي يعد توظيف التقنية في شتى مناحي الحياة إحدى منطلقاتها في تحديث مؤسسات الدولة السعودية، ومن بينها مؤسسات التعليم.

وتعكس الإمكانات الهائلة لمنصة مدرستي مدى ما بلغته السعودية في مجال الابتكار العلمي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي؛ إذ يمكن للمنصة استيعاب دخول أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

ولا يقتصر مستفيدو المنصة على الطلبة بل يشملون إلى جانبهم 525 ألف معلم ومعلمة، وأولياء الأمور، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين، ويتفاعل كل هؤلاء على كثرتهم في تسيير العملية التعليمية عبر مسارات وأدوار متعددة ومختلفة، وفي تغلب المنصة على تحدي ترشيد عمليات سلوك الاستخدام للمستفيدين منها، الذين يناهزون سبعة ملايين، وخصوصًا في مرحلتها التجريبية؛ فقد جرى توجيه الطلاب والطالبات للاستفادة من خدمتين في المنصة في وقت واحد، من بينهما الفصل الافتراضي للتفاعل مع المعلمين والمعلمات أثناء شرح الدروس، بحسب ما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة التعليم.

ورغم كفاءة منصة مدرستي فقد أتاحت وزارة التعليم مشاهدة ٢٣ قناة تعليمية لقنوات عين، في حالة عدم توافر خدمة الإنترنت بالنسبة للبعض، أو ضعفها؛ لضمان سير العملية التعليمية لكل الطلاب. وقد بثت القنوات منذ اليوم الأول للدراسة الدروس بحسب الجدول الدراسي لكل مرحلة، وأعادت بث الدروس طوال اليوم، وأرشفتها في تطبيق اليوتيوب. ويبرهن توظيف السعودية للبث الفضائي كوسيط تعليمي، إلى جانب منصة مدرستي، على قوة إصرارها على الاعتماد على التعليم كركيزة لتحقيق نهضتها الشاملة في المستقبل.

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