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عمالة بـ"عارضة جازان" تعد الأطعمة في دورات المياه.. ومداهمة تطيح بهم

في مشاهد مقززة.. كشفها مقطع فيديو بثته البلدية من داخل أحد الأوكار

أطاحت مداهمة، نفذتها بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان، ‏ضمن جولاتها الرقابية المكثفة، ممثلة بقسم صحة البيئة، بعمالة مخالفة؛ تقوم بإعداد وتجهيز مواد غذائية في موقع مخالف للأنظمة والاشتراطات الصحية، منها دورات مياه، وغرف غير مجهزة، تفتقر لأدنى الاشتراطات. وقد تمت الإطاحة بمتابعة مباشرة من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي.

وكشف مقطع فيديو، بثته البلدية، مشاهد مقززة من داخل أحد الأوكار، تُظهر أطعمة وبعض الأدوات المستخدمة في إعدادها في دورة مياه بجانب المرحاض.

وبيَّنت البلدية أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتطبيق لائحة العقوبات الجزائية عليهم، متوعدة بالمزيد من الجولات المفاجئة.

وكان "التليدي" قد أكد في وقت سابق أن الإجراءات والأنظمة المشددة ستطبَّق بحق كل متهاون يخالف توجيهات وقرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية التي وُضعت لمكافحة فيروس كورونا الجديد للحد من انتشاره، موضحًا أن صحة المواطن أولاً، والحملة ستتواصل، وستشمل جميع القرى والمراكز التابعة لبلدية المحافظة.

يُشار إلى أن أمانة منطقة جازان كثفت إجراءاتها الاحترازية خلال الفترة الماضية لتعزيز مكافحة فيروس كورونا بمدينة جازان ومحافظات المنطقة. واشتملت الحملة التي نفذتها الفرق الصحية على جولات مختلفة على المحال التجارية والمطاعم؛ وذلك لمراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة، وتوعية كل العاملين بأهمية التقيد بكل التدابير الاحترازية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عمالة بـ"عارضة جازان" تعد الأطعمة في دورات المياه.. ومداهمة تطيح بهم
سبق

أطاحت مداهمة، نفذتها بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان، ‏ضمن جولاتها الرقابية المكثفة، ممثلة بقسم صحة البيئة، بعمالة مخالفة؛ تقوم بإعداد وتجهيز مواد غذائية في موقع مخالف للأنظمة والاشتراطات الصحية، منها دورات مياه، وغرف غير مجهزة، تفتقر لأدنى الاشتراطات. وقد تمت الإطاحة بمتابعة مباشرة من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي.

وكشف مقطع فيديو، بثته البلدية، مشاهد مقززة من داخل أحد الأوكار، تُظهر أطعمة وبعض الأدوات المستخدمة في إعدادها في دورة مياه بجانب المرحاض.

وبيَّنت البلدية أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتطبيق لائحة العقوبات الجزائية عليهم، متوعدة بالمزيد من الجولات المفاجئة.

وكان "التليدي" قد أكد في وقت سابق أن الإجراءات والأنظمة المشددة ستطبَّق بحق كل متهاون يخالف توجيهات وقرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية التي وُضعت لمكافحة فيروس كورونا الجديد للحد من انتشاره، موضحًا أن صحة المواطن أولاً، والحملة ستتواصل، وستشمل جميع القرى والمراكز التابعة لبلدية المحافظة.

يُشار إلى أن أمانة منطقة جازان كثفت إجراءاتها الاحترازية خلال الفترة الماضية لتعزيز مكافحة فيروس كورونا بمدينة جازان ومحافظات المنطقة. واشتملت الحملة التي نفذتها الفرق الصحية على جولات مختلفة على المحال التجارية والمطاعم؛ وذلك لمراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة، وتوعية كل العاملين بأهمية التقيد بكل التدابير الاحترازية.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
12:39 AM

عمالة بـ"عارضة جازان" تعد الأطعمة في دورات المياه.. ومداهمة تطيح بهم

في مشاهد مقززة.. كشفها مقطع فيديو بثته البلدية من داخل أحد الأوكار

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قاسم الخبراني - جازان
5
1,981

أطاحت مداهمة، نفذتها بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان، ‏ضمن جولاتها الرقابية المكثفة، ممثلة بقسم صحة البيئة، بعمالة مخالفة؛ تقوم بإعداد وتجهيز مواد غذائية في موقع مخالف للأنظمة والاشتراطات الصحية، منها دورات مياه، وغرف غير مجهزة، تفتقر لأدنى الاشتراطات. وقد تمت الإطاحة بمتابعة مباشرة من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي.

وكشف مقطع فيديو، بثته البلدية، مشاهد مقززة من داخل أحد الأوكار، تُظهر أطعمة وبعض الأدوات المستخدمة في إعدادها في دورة مياه بجانب المرحاض.

وبيَّنت البلدية أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتطبيق لائحة العقوبات الجزائية عليهم، متوعدة بالمزيد من الجولات المفاجئة.

وكان "التليدي" قد أكد في وقت سابق أن الإجراءات والأنظمة المشددة ستطبَّق بحق كل متهاون يخالف توجيهات وقرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية التي وُضعت لمكافحة فيروس كورونا الجديد للحد من انتشاره، موضحًا أن صحة المواطن أولاً، والحملة ستتواصل، وستشمل جميع القرى والمراكز التابعة لبلدية المحافظة.

يُشار إلى أن أمانة منطقة جازان كثفت إجراءاتها الاحترازية خلال الفترة الماضية لتعزيز مكافحة فيروس كورونا بمدينة جازان ومحافظات المنطقة. واشتملت الحملة التي نفذتها الفرق الصحية على جولات مختلفة على المحال التجارية والمطاعم؛ وذلك لمراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة، وتوعية كل العاملين بأهمية التقيد بكل التدابير الاحترازية.

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