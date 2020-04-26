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وزير الصحة: استئناف الدوري الإسباني قرار "غير حكيم"

اعتبر وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، الأحد، أن الوعد باستئناف النشاط في دوري كرة القدم المحلي قبل الصيف سيكون قرارًا "غير حكيم".

وقال إيلا في مؤتمره الصحافي اليومي حول تطور فيروس كورونا المستجد: "لا أستطيع أن أقول لكم في الوقت الحالي ما إذا كانت كرة القدم الاحترافية ستعاود نشاطها قبل الصيف، هذا الموقف سيكون غير حكيم من قبلي".

وأبدى الوزير حذره من مخططات رابطة الدوري، التي ترغب في إخضاع جميع اللاعبين لفحوص قبل معاودة التدريبات ثم المنافسات المتوقفة منذ 12 مارس.

وقال: "يجب أن توضع فحوص الكشف بتصرف المناطق بغض النظر عن الفئة التي ستخصص لها، وذلك بحسب القوانين المتبعة من قِبل وزارة الصحة".

ويتعين على اللاعبين قبل العودة إلى الملاعب الخضوع لفحص للكشف عن وباء "كوفيد-19"، على أن تستمر الفحوص خلال فترة الاستعداد.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري، قد توصلا، الاثنين الماضي، إلى اتفاق بشأن استئناف تدريبات الأندية المحترفة ابتداءً من 4 مايو المقبل شرط نيل موافقة السلطات الصحية.

إسبانيا وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا الدوري الإسباني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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وزير الصحة: استئناف الدوري الإسباني قرار "غير حكيم"
سبق

اعتبر وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، الأحد، أن الوعد باستئناف النشاط في دوري كرة القدم المحلي قبل الصيف سيكون قرارًا "غير حكيم".

وقال إيلا في مؤتمره الصحافي اليومي حول تطور فيروس كورونا المستجد: "لا أستطيع أن أقول لكم في الوقت الحالي ما إذا كانت كرة القدم الاحترافية ستعاود نشاطها قبل الصيف، هذا الموقف سيكون غير حكيم من قبلي".

وأبدى الوزير حذره من مخططات رابطة الدوري، التي ترغب في إخضاع جميع اللاعبين لفحوص قبل معاودة التدريبات ثم المنافسات المتوقفة منذ 12 مارس.

وقال: "يجب أن توضع فحوص الكشف بتصرف المناطق بغض النظر عن الفئة التي ستخصص لها، وذلك بحسب القوانين المتبعة من قِبل وزارة الصحة".

ويتعين على اللاعبين قبل العودة إلى الملاعب الخضوع لفحص للكشف عن وباء "كوفيد-19"، على أن تستمر الفحوص خلال فترة الاستعداد.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري، قد توصلا، الاثنين الماضي، إلى اتفاق بشأن استئناف تدريبات الأندية المحترفة ابتداءً من 4 مايو المقبل شرط نيل موافقة السلطات الصحية.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
11:41 PM
اخر تعديل
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
12:31 AM

وزير الصحة: استئناف الدوري الإسباني قرار "غير حكيم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، الأحد، أن الوعد باستئناف النشاط في دوري كرة القدم المحلي قبل الصيف سيكون قرارًا "غير حكيم".

وقال إيلا في مؤتمره الصحافي اليومي حول تطور فيروس كورونا المستجد: "لا أستطيع أن أقول لكم في الوقت الحالي ما إذا كانت كرة القدم الاحترافية ستعاود نشاطها قبل الصيف، هذا الموقف سيكون غير حكيم من قبلي".

وأبدى الوزير حذره من مخططات رابطة الدوري، التي ترغب في إخضاع جميع اللاعبين لفحوص قبل معاودة التدريبات ثم المنافسات المتوقفة منذ 12 مارس.

وقال: "يجب أن توضع فحوص الكشف بتصرف المناطق بغض النظر عن الفئة التي ستخصص لها، وذلك بحسب القوانين المتبعة من قِبل وزارة الصحة".

ويتعين على اللاعبين قبل العودة إلى الملاعب الخضوع لفحص للكشف عن وباء "كوفيد-19"، على أن تستمر الفحوص خلال فترة الاستعداد.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري، قد توصلا، الاثنين الماضي، إلى اتفاق بشأن استئناف تدريبات الأندية المحترفة ابتداءً من 4 مايو المقبل شرط نيل موافقة السلطات الصحية.

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