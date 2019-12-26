سماحة المفتي يستقبل وفد جمعية الحكمة الهندية

قدم من أجل السلام عليه في مكتبه بالرياض اليوم

استقبل المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وفدًا من جمعية الحكمة في الهند.

وقدم أفراد الوفد من أجل السلام على المفتي في مكتبه اليوم.