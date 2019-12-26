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سماحة المفتي يستقبل وفد جمعية الحكمة الهندية

قدم من أجل السلام عليه في مكتبه بالرياض اليوم

استقبل المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وفدًا من جمعية الحكمة في الهند.

وقدم أفراد الوفد من أجل السلام على المفتي في مكتبه اليوم.

رئيس هيئة كبار العلماء المفتي العام جمعية الحكمة في الهند

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سماحة المفتي يستقبل وفد جمعية الحكمة الهندية
سبق

استقبل المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وفدًا من جمعية الحكمة في الهند.

وقدم أفراد الوفد من أجل السلام على المفتي في مكتبه اليوم.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
01:33 PM

سماحة المفتي يستقبل وفد جمعية الحكمة الهندية

قدم من أجل السلام عليه في مكتبه بالرياض اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وفدًا من جمعية الحكمة في الهند.

وقدم أفراد الوفد من أجل السلام على المفتي في مكتبه اليوم.

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