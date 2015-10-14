"اندفع الدم حتى وجهه".. شاهد ما فعلته طعنة قرن الثور في المصارع

خلال مصارعة ثيران في حلبات مدريد بمناسبة العيد الوطني الإسباني

كشفت لقطة مروعة عن خيط من الدم اندفع من فخذ مصارع ثيران أسباني، ووصل الدم حتى وجهه، بعدما نطحه ثور هائج في فخذه، خلال مصارعة ثيران في حلبات مدريد، بمناسبة العيد الوطني الأسباني.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن صحف أسبانية، أن المصارع غونثالو كاباييرو (27 عامًا)، أصيب بجروح خطيرة، بعدما نطحه ثور، يوم السبت الماضي.

و"كاباييرو" هو صديق ابنة شقيقة ملك أسبانيا فيكتوريا فيديريكا، التي كانت حاضرة وقت الحادث.

وأعلن المنظمون "إصابة كاباييرو بجروح خطيرة جدًّا"، وأوضحوا أن كاباييرو تعرّض للنطح من الثور في الفخذ الأيسر؛ مما تسبب له في جرحين؛ الأول 30 سنتمترًا، والثاني 25 سنتمترًا"، كما أدت النطحة إلى قطع الشريان الفخذي.

وبثت صحيفة "مترو" البريطانية، عدة صور للحادث، ظهر في إحداها خيط الدم أمام وجه المصارع.

وأخضع الأطباء الجريح لعملية جراحية بعد تخديره بالكامل، ومن ثم نُقِل إلى المستشفى. وتضم حلبات مدريد غرفتيْ عمليات جراحية؛ حيث يعالج مصارعو الثيران من الإصابات على الفور.

وكانت الصحف الإسبانية قد ذكرت في مايو الماضي، أن مصارع الثيران الشاب أصيب بنطحة في الفخذ الأيسر في الحلبات نفسها.