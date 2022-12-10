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"تقني بلقرن" ينظّم دورة عن مهارة الإتقان ودورها في محاربة الفساد الوظيفي

ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد

بدأت صباح اليوم الأحد، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد بالمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية ببلقرن.

جاء ذلك بحضور منسوبي الوحدة من مدربين وإداريين ومتدربين، حيث بدأ اللقاء بمحاضرة بعنوان "ثقافة الإتقان المؤسسي"، قدمها المدرب بشار أبو رميلة، تحدث فيها عن مهارات الإتقان، وكيف يستخدم لتحقيق الإنجاز.

وأوضح أهمية الإتقان في محاربة الفساد الوظيفي، وما يترتب عليه من ثمرات وفوائد في التعرف على مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وتطرق "أبو رميلة" إلى مفهوم وأنواع الفساد سواءً كان تنظيمًا أو مالياً، موضحًا أهمية المحافظة على مقدرات الوطن ونبذ الفساد بشتى صوره وأشكاله ومحاربة وسائله.

من جهته قال رئيس وحدة الخدمات الإرشادية بالمعهد وفرع الكلية التقنية ببلقرن، المدرب محمد بن مقبول القرني: إن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد تقام على مدى يومين، إذ تبدأ يوم الغد محاضرة بعنوان "الفساد بمنظور شرعي وأثره على الفرد والمجتمع"، يقدمها وكيل المعهد العلمي ببلقرن، الشيخ عثمان القرني.

وبيّن "القرني" أن من ضمن الفعاليات إعلان مسابقة لمنسوبي الوحدة عبارة عن تصميم شعار أو عرض فيديو عن مكافحة الفساد وللفائزين الثلاثة الأوائل جوائز نقدية .

صرح بذلك مدير العلاقات العامة بالمعهد وفرع الكلية التقنية ببلقرن، زبران سعدي الحارثي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تقني بلقرن" ينظّم دورة عن مهارة الإتقان ودورها في محاربة الفساد الوظيفي
سبق

بدأت صباح اليوم الأحد، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد بالمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية ببلقرن.

جاء ذلك بحضور منسوبي الوحدة من مدربين وإداريين ومتدربين، حيث بدأ اللقاء بمحاضرة بعنوان "ثقافة الإتقان المؤسسي"، قدمها المدرب بشار أبو رميلة، تحدث فيها عن مهارات الإتقان، وكيف يستخدم لتحقيق الإنجاز.

وأوضح أهمية الإتقان في محاربة الفساد الوظيفي، وما يترتب عليه من ثمرات وفوائد في التعرف على مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وتطرق "أبو رميلة" إلى مفهوم وأنواع الفساد سواءً كان تنظيمًا أو مالياً، موضحًا أهمية المحافظة على مقدرات الوطن ونبذ الفساد بشتى صوره وأشكاله ومحاربة وسائله.

من جهته قال رئيس وحدة الخدمات الإرشادية بالمعهد وفرع الكلية التقنية ببلقرن، المدرب محمد بن مقبول القرني: إن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد تقام على مدى يومين، إذ تبدأ يوم الغد محاضرة بعنوان "الفساد بمنظور شرعي وأثره على الفرد والمجتمع"، يقدمها وكيل المعهد العلمي ببلقرن، الشيخ عثمان القرني.

وبيّن "القرني" أن من ضمن الفعاليات إعلان مسابقة لمنسوبي الوحدة عبارة عن تصميم شعار أو عرض فيديو عن مكافحة الفساد وللفائزين الثلاثة الأوائل جوائز نقدية .

صرح بذلك مدير العلاقات العامة بالمعهد وفرع الكلية التقنية ببلقرن، زبران سعدي الحارثي.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
08:01 PM

"تقني بلقرن" ينظّم دورة عن مهارة الإتقان ودورها في محاربة الفساد الوظيفي

ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد

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سويد الحارثي - بلقرن
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بدأت صباح اليوم الأحد، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد بالمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية ببلقرن.

جاء ذلك بحضور منسوبي الوحدة من مدربين وإداريين ومتدربين، حيث بدأ اللقاء بمحاضرة بعنوان "ثقافة الإتقان المؤسسي"، قدمها المدرب بشار أبو رميلة، تحدث فيها عن مهارات الإتقان، وكيف يستخدم لتحقيق الإنجاز.

وأوضح أهمية الإتقان في محاربة الفساد الوظيفي، وما يترتب عليه من ثمرات وفوائد في التعرف على مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وتطرق "أبو رميلة" إلى مفهوم وأنواع الفساد سواءً كان تنظيمًا أو مالياً، موضحًا أهمية المحافظة على مقدرات الوطن ونبذ الفساد بشتى صوره وأشكاله ومحاربة وسائله.

من جهته قال رئيس وحدة الخدمات الإرشادية بالمعهد وفرع الكلية التقنية ببلقرن، المدرب محمد بن مقبول القرني: إن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد تقام على مدى يومين، إذ تبدأ يوم الغد محاضرة بعنوان "الفساد بمنظور شرعي وأثره على الفرد والمجتمع"، يقدمها وكيل المعهد العلمي ببلقرن، الشيخ عثمان القرني.

وبيّن "القرني" أن من ضمن الفعاليات إعلان مسابقة لمنسوبي الوحدة عبارة عن تصميم شعار أو عرض فيديو عن مكافحة الفساد وللفائزين الثلاثة الأوائل جوائز نقدية .

صرح بذلك مدير العلاقات العامة بالمعهد وفرع الكلية التقنية ببلقرن، زبران سعدي الحارثي.

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