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خلال أسبوع.. وفاة 53 أمريكيًا بسبب موجة حر في مقاطعة بأريزونا

لماذا فتحت السلطات تحقيقًا في الوفيات؟

أظهرت بيانات على الموقع الإلكتروني لمقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا الأمريكية أن السلطات المحلية تحقق في 53 حالة وفاة يشتبه في أنها نجمت عن موجة حر خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت درجات الحرارة في تلك الفترة ارتفاعًا قياسيًا في أنحاء جنوب غرب الولايات المتحدة، ما هدد بتعطيل شبكات الكهرباء.

وحسب وكالة "رويترز"، أظهرت البيانات على الموقع الإلكتروني لمقاطعة ماريكوبا قفزة في عدد الوفيات يجري التحقيق بشأنها، مع تسجيل مدينتي بورتلاند وسالم في ولاية أوريجون، وسياتل في واشنطن ارتفاعًا قياسيًا جديدًا في درجة الحرارة، أمس الاثنين، بفعل موجة حر في المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي.

وتحقق السلطات المحلية في 73 حالة وفاة إجمالية خلال الأسبوع المنتهي في 19 يونيو، بالمقارنة مع 20 حالة وفاة بنهاية الأسبوع السابق.

وأفيد بأنه جرى التأكد من ثلاث وفيات مرتبطة بموجة الحر في المقاطعة التي يقطنها أكثر من 4.5 مليون شخص، حتى 19 يونيو.

ونقلت صحيفة "أريزونا ديلي ستار" عن أربعة علماء في المناخ ترجيحهم إن يكون تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري، السبب في موجة الحر، التي جاءت عقب سنوات من الجفاف.

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خلال أسبوع.. وفاة 53 أمريكيًا بسبب موجة حر في مقاطعة بأريزونا
سبق

أظهرت بيانات على الموقع الإلكتروني لمقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا الأمريكية أن السلطات المحلية تحقق في 53 حالة وفاة يشتبه في أنها نجمت عن موجة حر خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت درجات الحرارة في تلك الفترة ارتفاعًا قياسيًا في أنحاء جنوب غرب الولايات المتحدة، ما هدد بتعطيل شبكات الكهرباء.

وحسب وكالة "رويترز"، أظهرت البيانات على الموقع الإلكتروني لمقاطعة ماريكوبا قفزة في عدد الوفيات يجري التحقيق بشأنها، مع تسجيل مدينتي بورتلاند وسالم في ولاية أوريجون، وسياتل في واشنطن ارتفاعًا قياسيًا جديدًا في درجة الحرارة، أمس الاثنين، بفعل موجة حر في المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي.

وتحقق السلطات المحلية في 73 حالة وفاة إجمالية خلال الأسبوع المنتهي في 19 يونيو، بالمقارنة مع 20 حالة وفاة بنهاية الأسبوع السابق.

وأفيد بأنه جرى التأكد من ثلاث وفيات مرتبطة بموجة الحر في المقاطعة التي يقطنها أكثر من 4.5 مليون شخص، حتى 19 يونيو.

ونقلت صحيفة "أريزونا ديلي ستار" عن أربعة علماء في المناخ ترجيحهم إن يكون تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري، السبب في موجة الحر، التي جاءت عقب سنوات من الجفاف.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
05:17 PM

خلال أسبوع.. وفاة 53 أمريكيًا بسبب موجة حر في مقاطعة بأريزونا

لماذا فتحت السلطات تحقيقًا في الوفيات؟

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
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أظهرت بيانات على الموقع الإلكتروني لمقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا الأمريكية أن السلطات المحلية تحقق في 53 حالة وفاة يشتبه في أنها نجمت عن موجة حر خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت درجات الحرارة في تلك الفترة ارتفاعًا قياسيًا في أنحاء جنوب غرب الولايات المتحدة، ما هدد بتعطيل شبكات الكهرباء.

وحسب وكالة "رويترز"، أظهرت البيانات على الموقع الإلكتروني لمقاطعة ماريكوبا قفزة في عدد الوفيات يجري التحقيق بشأنها، مع تسجيل مدينتي بورتلاند وسالم في ولاية أوريجون، وسياتل في واشنطن ارتفاعًا قياسيًا جديدًا في درجة الحرارة، أمس الاثنين، بفعل موجة حر في المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي.

وتحقق السلطات المحلية في 73 حالة وفاة إجمالية خلال الأسبوع المنتهي في 19 يونيو، بالمقارنة مع 20 حالة وفاة بنهاية الأسبوع السابق.

وأفيد بأنه جرى التأكد من ثلاث وفيات مرتبطة بموجة الحر في المقاطعة التي يقطنها أكثر من 4.5 مليون شخص، حتى 19 يونيو.

ونقلت صحيفة "أريزونا ديلي ستار" عن أربعة علماء في المناخ ترجيحهم إن يكون تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري، السبب في موجة الحر، التي جاءت عقب سنوات من الجفاف.

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