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موريتانيا: 50 إصابة جديدة بكورونا و196 حالة شفاء

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت موريتانيا، خمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أنه بهذه الإحصائية يبلغ عدد الإصابات المؤكدة في موريتانيا 5923 حالةً، منها 3632 حالة شفاء، و155 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا: 50 إصابة جديدة بكورونا و196 حالة شفاء
سبق

سجلت موريتانيا، خمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أنه بهذه الإحصائية يبلغ عدد الإصابات المؤكدة في موريتانيا 5923 حالةً، منها 3632 حالة شفاء، و155 حالة وفاة.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
08:22 AM

موريتانيا: 50 إصابة جديدة بكورونا و196 حالة شفاء

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت موريتانيا، خمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أنه بهذه الإحصائية يبلغ عدد الإصابات المؤكدة في موريتانيا 5923 حالةً، منها 3632 حالة شفاء، و155 حالة وفاة.

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