ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.

الطقس اليوم بالباحة.. أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-16 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية. ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 01:09 PM

الطقس اليوم بالباحة.. أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تستمر إلى الساعة الثامنة مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.