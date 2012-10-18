وأضاف أن القرار سيسري بدءاً من 1 نوفمبر.

وذكر "لافروف" أن "الناتو" يمكنه التواصل مع روسيا عبر سفارتها في بروكسل، إذا اقتضت الحاجة، وفقاً لـ"رويترز".

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الاثنين)، تعليق عمل بعثة بلاده لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتعليق بعثة "الناتو" العسكرية لدى روسيا أيضاً.

روسيا تعلّق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-18 أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الاثنين)، تعليق عمل بعثة بلاده لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتعليق بعثة "الناتو" العسكرية لدى روسيا أيضاً. وذكر "لافروف" أن "الناتو" يمكنه التواصل مع روسيا عبر سفارتها في بروكسل، إذا اقتضت الحاجة، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف أن القرار سيسري بدءاً من 1 نوفمبر.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443 04:20 PM

روسيا تعلّق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي يسري القرار بدءاً من أول نوفمبر





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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الاثنين)، تعليق عمل بعثة بلاده لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتعليق بعثة "الناتو" العسكرية لدى روسيا أيضاً.

وذكر "لافروف" أن "الناتو" يمكنه التواصل مع روسيا عبر سفارتها في بروكسل، إذا اقتضت الحاجة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن القرار سيسري بدءاً من 1 نوفمبر.