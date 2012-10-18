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روسيا تعلّق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي

يسري القرار بدءاً من أول نوفمبر

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الاثنين)، تعليق عمل بعثة بلاده لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتعليق بعثة "الناتو" العسكرية لدى روسيا أيضاً.

وذكر "لافروف" أن "الناتو" يمكنه التواصل مع روسيا عبر سفارتها في بروكسل، إذا اقتضت الحاجة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن القرار سيسري بدءاً من 1 نوفمبر.

الرئيسية/ أخبار العالم

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روسيا تعلّق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي
سبق

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الاثنين)، تعليق عمل بعثة بلاده لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتعليق بعثة "الناتو" العسكرية لدى روسيا أيضاً.

وذكر "لافروف" أن "الناتو" يمكنه التواصل مع روسيا عبر سفارتها في بروكسل، إذا اقتضت الحاجة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن القرار سيسري بدءاً من 1 نوفمبر.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
04:20 PM

روسيا تعلّق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي

يسري القرار بدءاً من أول نوفمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الاثنين)، تعليق عمل بعثة بلاده لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتعليق بعثة "الناتو" العسكرية لدى روسيا أيضاً.

وذكر "لافروف" أن "الناتو" يمكنه التواصل مع روسيا عبر سفارتها في بروكسل، إذا اقتضت الحاجة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن القرار سيسري بدءاً من 1 نوفمبر.

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