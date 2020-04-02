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بعد أن أضرت قضيتهم بوحدة التكتل.. أعلى محكمة أوروبية تنتصر للاجئين

3 دول انتهكت القانون بعدم استيفاء حصصها

أصدرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم (الخميس)، حكمًا يقضي بأن بولندا والمجر وجمهورية التشيك انتهكت قانون التكتل برفضها استضافة الحصص المخصصة لها من اللاجئين، لتخفيف العبء عن عاتق دول جنوب أوروبا، ومنها اليونان بعد زيادة شديدة في أعداد الوافدين في 2015.

وذكرت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورج في حكمها بخصوص قضية اللاجئين التي أثارت الجدل وأضرت بوحدة التكتل في الأعوام الماضية، أنه برفض الامتثال لهذه الآلية المؤقتة المتعلقة بتوزيع طالبي الحماية الدولية، لم تستوف بولندا والمجر وجمهورية التشيك التزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وفقاً لـ"رويترز".

الاتحاد الأوروبي بولندا

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بعد أن أضرت قضيتهم بوحدة التكتل.. أعلى محكمة أوروبية تنتصر للاجئين
سبق

أصدرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم (الخميس)، حكمًا يقضي بأن بولندا والمجر وجمهورية التشيك انتهكت قانون التكتل برفضها استضافة الحصص المخصصة لها من اللاجئين، لتخفيف العبء عن عاتق دول جنوب أوروبا، ومنها اليونان بعد زيادة شديدة في أعداد الوافدين في 2015.

وذكرت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورج في حكمها بخصوص قضية اللاجئين التي أثارت الجدل وأضرت بوحدة التكتل في الأعوام الماضية، أنه برفض الامتثال لهذه الآلية المؤقتة المتعلقة بتوزيع طالبي الحماية الدولية، لم تستوف بولندا والمجر وجمهورية التشيك التزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وفقاً لـ"رويترز".

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
04:36 PM

بعد أن أضرت قضيتهم بوحدة التكتل.. أعلى محكمة أوروبية تنتصر للاجئين

3 دول انتهكت القانون بعدم استيفاء حصصها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم (الخميس)، حكمًا يقضي بأن بولندا والمجر وجمهورية التشيك انتهكت قانون التكتل برفضها استضافة الحصص المخصصة لها من اللاجئين، لتخفيف العبء عن عاتق دول جنوب أوروبا، ومنها اليونان بعد زيادة شديدة في أعداد الوافدين في 2015.

وذكرت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورج في حكمها بخصوص قضية اللاجئين التي أثارت الجدل وأضرت بوحدة التكتل في الأعوام الماضية، أنه برفض الامتثال لهذه الآلية المؤقتة المتعلقة بتوزيع طالبي الحماية الدولية، لم تستوف بولندا والمجر وجمهورية التشيك التزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وفقاً لـ"رويترز".

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