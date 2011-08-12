الدفاع المدني عن أمطار مشعر منى: الوضع مطمئن

أكد الدفاع المدني السعودي أن الوضع مطمئن في مشعر منى في ظل تواصل هطول الأمطار على المشعر منذ نحو ساعة، مبينة أنها متوسطة إلى شبه غزيرة.
وتفصيلًا: قال الدفاع المدني: هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على مشعر منى، ونودّ أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وتجنب الأماكن المنخفضة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي، والوضع مطمئن ولله الحمد، متمنين السلامة للجميع.
أكد الدفاع المدني السعودي أن الوضع مطمئن في مشعر منى في ظل تواصل هطول الأمطار على المشعر منذ نحو ساعة، مبينة أنها متوسطة إلى شبه غزيرة.
وتفصيلًا: قال الدفاع المدني: هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على مشعر منى، ونودّ أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وتجنب الأماكن المنخفضة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي، والوضع مطمئن ولله الحمد، متمنين السلامة للجميع.
أكد الدفاع المدني السعودي أن الوضع مطمئن في مشعر منى في ظل تواصل هطول الأمطار على المشعر منذ نحو ساعة، مبينة أنها متوسطة إلى شبه غزيرة.
وتفصيلًا: قال الدفاع المدني: هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على مشعر منى، ونودّ أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وتجنب الأماكن المنخفضة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي، والوضع مطمئن ولله الحمد، متمنين السلامة للجميع.