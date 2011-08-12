الدفاع المدني عن أمطار مشعر منى: الوضع مطمئن

أكد الدفاع المدني السعودي أن الوضع مطمئن في مشعر منى في ظل تواصل هطول الأمطار على المشعر منذ نحو ساعة، مبينة أنها متوسطة إلى شبه غزيرة.



وتفصيلًا: قال الدفاع المدني: هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على مشعر ⁧منى⁩، ونودّ أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وتجنب الأماكن المنخفضة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي، والوضع مطمئن ولله الحمد، متمنين السلامة للجميع.