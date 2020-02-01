"رضوان" مديرًا للتوجيه والإرشاد بالتدريب التقني
أصدر مدير عام شؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، خالد البركات، قرارًا بتكليف عبدالهادي بن محمد رضوان، مديرًا لإدارة التوجيه والإرشاد.
وهنأ المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، أحمد الشايع، "رضوان" بالقرار؛ متمنيًا له دوام التقدم والنجاح.
"رضوان" مديرًا للتوجيه والإرشاد بالتدريب التقني
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-02-01
أصدر مدير عام شؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، خالد البركات، قرارًا بتكليف عبدالهادي بن محمد رضوان، مديرًا لإدارة التوجيه والإرشاد.
وهنأ المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، أحمد الشايع، "رضوان" بالقرار؛ متمنيًا له دوام التقدم والنجاح.
01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
03:36 PM
"رضوان" مديرًا للتوجيه والإرشاد بالتدريب التقني
أصدر مدير عام شؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، خالد البركات، قرارًا بتكليف عبدالهادي بن محمد رضوان، مديرًا لإدارة التوجيه والإرشاد.
وهنأ المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، أحمد الشايع، "رضوان" بالقرار؛ متمنيًا له دوام التقدم والنجاح.