النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رضوان" مديرًا للتوجيه والإرشاد بالتدريب التقني

أصدر مدير عام شؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، خالد البركات، قرارًا بتكليف عبدالهادي بن محمد رضوان، مديرًا لإدارة التوجيه والإرشاد.

وهنأ المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، أحمد الشايع، "رضوان" بالقرار؛ متمنيًا له دوام التقدم والنجاح.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"رضوان" مديرًا للتوجيه والإرشاد بالتدريب التقني
سبق

أصدر مدير عام شؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، خالد البركات، قرارًا بتكليف عبدالهادي بن محمد رضوان، مديرًا لإدارة التوجيه والإرشاد.

وهنأ المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، أحمد الشايع، "رضوان" بالقرار؛ متمنيًا له دوام التقدم والنجاح.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
03:36 PM

"رضوان" مديرًا للتوجيه والإرشاد بالتدريب التقني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
318

أصدر مدير عام شؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، خالد البركات، قرارًا بتكليف عبدالهادي بن محمد رضوان، مديرًا لإدارة التوجيه والإرشاد.

وهنأ المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، أحمد الشايع، "رضوان" بالقرار؛ متمنيًا له دوام التقدم والنجاح.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,185
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,334
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,733
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,380

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة