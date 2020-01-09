سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.21%

مزيج برنت بلغ 65.58 دولارًا أمريكيًّا للبرميل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.21% إلى 65.58 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.25% إلى 59.76 دولارًا أمريكيًّا.