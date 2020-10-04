"بلدية وادي جازان" تزيل تعديات على أراض حكومية مساحتها ١٣ ألف متر مربع

تمثلت في مسوحات وبناء أحواش

أزالت بلدية وادي جازان بالتعاون مع الجهات المختصة، تعديات على أراض حكومية في المركز، تمثلت في مسوحات وبناء أحواش .

وقال رئيس البلدية مفرح بن محمد الألمعي أن تلك التعديات بلغت مساحتها تقريباً (13000 متر مربع) مشيراً بأن البلدية أزالت مع لجنة التعديات الإحداثات وطبقت الأنظمة .