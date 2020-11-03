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أول نتيجة بالانتخابات.. "بايدن" يفوز في ديكسفيل نوتش و"ترامب" يكسب ميلسفيلد

98 مليون أمريكي صوتوا في الانتخابات مبكراً سواء بالحضور أو عبر البريد

حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على جميع الأصوات الخمسة في قرية ديكسفيل نوتش بولاية نيوهامشير ليحقق أول فوز في يوم الانتخابات، الثلاثاء.

ونقلت "الحرة" عن موقع "فوكس نيوز"، فإن "بايدن" فاز في انتخابات منتصف الليل في ديكسفيل نوتش، بأغلبية ساحقة على حساب منافسه دونالد ترامب، الذي يتطلع للظفر بولاية ثانية في السباق نحو البيت الأبيض.

وأدلى ناخبو ديكسفيل نوتش، القرية الصغيرة البالغ عدد سكانها 12 شخصاً في شمال شرق الولايات المتحدة، بأولى الأصوات بحلول منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء.

وبذلك تتبع القرية الواقعة في غابات نيوهامشير قرب الحدود الكندية، تقليداً معتمداً منذ 1960 أكسبها لقب "الأولى في البلاد"، وتحذو حذوها قرية ميلسفيلد المجاورة التي تصوّت كذلك خلال الليل، فيما تفتح معظم مكاتب الاقتراع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الساعة السادسة أو السابعة صباحاً.

وقال مراسل قناة "فوكس نيوز" روب ديرينزو في تغريدة على "تويتر": "آخر مرشح يفوز بأغلبية ساحقة كان ريتشارد نيكسون عام 1960".

في المقابل، فاز الرئيس دونالد ترامب بميلسفيلد في وقت مبكر الثلاثاء، وذلك بأغلبية 16 صوتاً مقابل 5 أصوات لـ"بايدن".

ومع ذلك، لم تتنبأ البلدة دائماً بالفائز النهائي في الانتخابات، حيث فازت هيلاري كلينتون بديكسفيل نوتش في عام 2016، إلا أن "ترامب" فاز بالمجمع الانتخابي.

ويتوجه الأمريكيون لصناديق الاقتراع، الثلاثاء؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي "ترامب" مع نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وصوّت نحو 98 مليون أمريكي في الانتخابات مبكراً سواء بالحضور الشخصي أو عبر البريد.

جو بايدن دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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أول نتيجة بالانتخابات.. "بايدن" يفوز في ديكسفيل نوتش و"ترامب" يكسب ميلسفيلد
سبق

حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على جميع الأصوات الخمسة في قرية ديكسفيل نوتش بولاية نيوهامشير ليحقق أول فوز في يوم الانتخابات، الثلاثاء.

ونقلت "الحرة" عن موقع "فوكس نيوز"، فإن "بايدن" فاز في انتخابات منتصف الليل في ديكسفيل نوتش، بأغلبية ساحقة على حساب منافسه دونالد ترامب، الذي يتطلع للظفر بولاية ثانية في السباق نحو البيت الأبيض.

وأدلى ناخبو ديكسفيل نوتش، القرية الصغيرة البالغ عدد سكانها 12 شخصاً في شمال شرق الولايات المتحدة، بأولى الأصوات بحلول منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء.

وبذلك تتبع القرية الواقعة في غابات نيوهامشير قرب الحدود الكندية، تقليداً معتمداً منذ 1960 أكسبها لقب "الأولى في البلاد"، وتحذو حذوها قرية ميلسفيلد المجاورة التي تصوّت كذلك خلال الليل، فيما تفتح معظم مكاتب الاقتراع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الساعة السادسة أو السابعة صباحاً.

وقال مراسل قناة "فوكس نيوز" روب ديرينزو في تغريدة على "تويتر": "آخر مرشح يفوز بأغلبية ساحقة كان ريتشارد نيكسون عام 1960".

في المقابل، فاز الرئيس دونالد ترامب بميلسفيلد في وقت مبكر الثلاثاء، وذلك بأغلبية 16 صوتاً مقابل 5 أصوات لـ"بايدن".

ومع ذلك، لم تتنبأ البلدة دائماً بالفائز النهائي في الانتخابات، حيث فازت هيلاري كلينتون بديكسفيل نوتش في عام 2016، إلا أن "ترامب" فاز بالمجمع الانتخابي.

ويتوجه الأمريكيون لصناديق الاقتراع، الثلاثاء؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي "ترامب" مع نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وصوّت نحو 98 مليون أمريكي في الانتخابات مبكراً سواء بالحضور الشخصي أو عبر البريد.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
02:25 PM

أول نتيجة بالانتخابات.. "بايدن" يفوز في ديكسفيل نوتش و"ترامب" يكسب ميلسفيلد

98 مليون أمريكي صوتوا في الانتخابات مبكراً سواء بالحضور أو عبر البريد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على جميع الأصوات الخمسة في قرية ديكسفيل نوتش بولاية نيوهامشير ليحقق أول فوز في يوم الانتخابات، الثلاثاء.

ونقلت "الحرة" عن موقع "فوكس نيوز"، فإن "بايدن" فاز في انتخابات منتصف الليل في ديكسفيل نوتش، بأغلبية ساحقة على حساب منافسه دونالد ترامب، الذي يتطلع للظفر بولاية ثانية في السباق نحو البيت الأبيض.

وأدلى ناخبو ديكسفيل نوتش، القرية الصغيرة البالغ عدد سكانها 12 شخصاً في شمال شرق الولايات المتحدة، بأولى الأصوات بحلول منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء.

وبذلك تتبع القرية الواقعة في غابات نيوهامشير قرب الحدود الكندية، تقليداً معتمداً منذ 1960 أكسبها لقب "الأولى في البلاد"، وتحذو حذوها قرية ميلسفيلد المجاورة التي تصوّت كذلك خلال الليل، فيما تفتح معظم مكاتب الاقتراع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الساعة السادسة أو السابعة صباحاً.

وقال مراسل قناة "فوكس نيوز" روب ديرينزو في تغريدة على "تويتر": "آخر مرشح يفوز بأغلبية ساحقة كان ريتشارد نيكسون عام 1960".

في المقابل، فاز الرئيس دونالد ترامب بميلسفيلد في وقت مبكر الثلاثاء، وذلك بأغلبية 16 صوتاً مقابل 5 أصوات لـ"بايدن".

ومع ذلك، لم تتنبأ البلدة دائماً بالفائز النهائي في الانتخابات، حيث فازت هيلاري كلينتون بديكسفيل نوتش في عام 2016، إلا أن "ترامب" فاز بالمجمع الانتخابي.

ويتوجه الأمريكيون لصناديق الاقتراع، الثلاثاء؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي "ترامب" مع نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وصوّت نحو 98 مليون أمريكي في الانتخابات مبكراً سواء بالحضور الشخصي أو عبر البريد.

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