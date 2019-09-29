"نهار العتيبي" أستاذًا مشاركًا في جامعة شقراء

أصدر مدير جامعة شقراء، أ.د. عوض بن خزيم الأسمري، قرارًا بترقية الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي، إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة شقراء.
"سبق" تبارك للدكتور "العتيبي" هذه الدرجة، وتتمنى له التوفيق والسداد.
أصدر مدير جامعة شقراء، أ.د. عوض بن خزيم الأسمري، قرارًا بترقية الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي، إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة شقراء.
"سبق" تبارك للدكتور "العتيبي" هذه الدرجة، وتتمنى له التوفيق والسداد.
أصدر مدير جامعة شقراء، أ.د. عوض بن خزيم الأسمري، قرارًا بترقية الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي، إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة شقراء.
"سبق" تبارك للدكتور "العتيبي" هذه الدرجة، وتتمنى له التوفيق والسداد.
أصدر مدير جامعة شقراء، أ.د. عوض بن خزيم الأسمري، قرارًا بترقية الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي، إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة شقراء.
"سبق" تبارك للدكتور "العتيبي" هذه الدرجة، وتتمنى له التوفيق والسداد.