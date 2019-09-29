أصدر مدير جامعة شقراء، أ.د. عوض بن خزيم الأسمري، قرارًا بترقية الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي، إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة شقراء. "سبق" تبارك للدكتور "العتيبي" هذه الدرجة، وتتمنى له التوفيق والسداد.

"نهار العتيبي" أستاذًا مشاركًا في جامعة شقراء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-29 أصدر مدير جامعة شقراء، أ.د. عوض بن خزيم الأسمري، قرارًا بترقية الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي، إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة شقراء.



"سبق" تبارك للدكتور "العتيبي" هذه الدرجة، وتتمنى له التوفيق والسداد.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 06:54 PM

"نهار العتيبي" أستاذًا مشاركًا في جامعة شقراء





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أصدر مدير جامعة شقراء، أ.د. عوض بن خزيم الأسمري، قرارًا بترقية الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي، إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة شقراء.



"سبق" تبارك للدكتور "العتيبي" هذه الدرجة، وتتمنى له التوفيق والسداد.