تنبيهات الأرصاد تبشر بالخير.. أمطار تتواصل ليوم غد.. "هنا تفاصيلها"

تكون غزيرة ومصحوبة بزخات من البرد وقد تؤدي إلى جريان السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهات صباحية لحالة تقلبات مناخية يتواصل بعضها حتى يوم غد.

ففي منطقتيْ جازان وعسير، أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى العاشرة مساء، وأصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقتيْ مكة المكرمة والباحة من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الحادية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى العاشرة مساء.

ونبهت منطقتيْ المدينة المنورة وتبوك، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة العاشرة صباحاً، وتتواصل حتى الحادية عشرة مساء.

ونبهت منطقة الحدود الشمالية من حالة هطول أمطار متقدمة، تكون متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وتؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، وتتواصل حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم غد الأربعاء.