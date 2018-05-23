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"إنسان" تنظم إفطارًا جماعيًّا لمستفيديها بالأفلاج

وأودعت 260 ألف ريال في حسابات الأسر المستفيدة

أقامت جمعية إنسان لرعاية الأيتام بالأفلاج، اليوم الخميس، إفطارًا جماعيًّا لأبناء الجمعية، بحضور المشرف على أوقاف الجمعية بمحافظات الرياض حمود الشثري، ومدير فرع إنسان بالأفلاج ناجي الرميح، وعدد من أبناء الجمعية.

يذكر أن جمعية إنسان بالأفلاج تقوم بعدد من البرامج لأبنائها خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث نظمت 45 رحلة عمرة لمستفيدي الجمعية، كما أودعت اليوم أكثر من 260 ألف ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمتها، بالإضافة إلى بطاقات تسوق.

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"إنسان" تنظم إفطارًا جماعيًّا لمستفيديها بالأفلاج
سبق

أقامت جمعية إنسان لرعاية الأيتام بالأفلاج، اليوم الخميس، إفطارًا جماعيًّا لأبناء الجمعية، بحضور المشرف على أوقاف الجمعية بمحافظات الرياض حمود الشثري، ومدير فرع إنسان بالأفلاج ناجي الرميح، وعدد من أبناء الجمعية.

يذكر أن جمعية إنسان بالأفلاج تقوم بعدد من البرامج لأبنائها خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث نظمت 45 رحلة عمرة لمستفيدي الجمعية، كما أودعت اليوم أكثر من 260 ألف ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمتها، بالإضافة إلى بطاقات تسوق.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
07:51 PM
اخر تعديل
23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
09:11 PM

"إنسان" تنظم إفطارًا جماعيًّا لمستفيديها بالأفلاج

وأودعت 260 ألف ريال في حسابات الأسر المستفيدة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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أقامت جمعية إنسان لرعاية الأيتام بالأفلاج، اليوم الخميس، إفطارًا جماعيًّا لأبناء الجمعية، بحضور المشرف على أوقاف الجمعية بمحافظات الرياض حمود الشثري، ومدير فرع إنسان بالأفلاج ناجي الرميح، وعدد من أبناء الجمعية.

يذكر أن جمعية إنسان بالأفلاج تقوم بعدد من البرامج لأبنائها خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث نظمت 45 رحلة عمرة لمستفيدي الجمعية، كما أودعت اليوم أكثر من 260 ألف ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمتها، بالإضافة إلى بطاقات تسوق.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,762
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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