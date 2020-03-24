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"تركي بن طلال" يقف على إجراءات تنفيذ أمر خادم الحرمين بمنع التجوّل

وجّه بتركيب كاميرات مراقبة بالطرق الرئيسة وربطها بغرفة إدارة أزمة كورونا

وقف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مساء أمس، على الإجراءات الأمنية لتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمنع التجول، ابتداءً من مساء الاثنين عند الساعة السابعة، حتى الساعة السادسة صباحاً لمدة (21) يوماً، على أن يرافق القرار، تطبيق صارم من الأجهزة الأمنية للمخالفين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتابع أمير منطقة عسير ميدانياً الإجراءات الأمنية في تنفيذ الأمر الكريم، فيما وقف على أعمال غرفة العمليات الأمنية التابعة لمديرية شرطة منطقة عسير.

ووجّه الأمير تركي بن طلال؛ جميع المحافظين ورؤساء المراكز واللجان الأمنية الفرعية في المحافظات، بالنزول ميدانياً وتفقد الإجراءات الأمنية كافة بشكل مستمر لتنفيذ الأمر الملكي الكريم في منع التجول، إضافة إلى رصد جميع الأوضاع في كل محافظة ومركز.

من جهة أخرى، وجّه أمير منطقة عسير، بتركيب كاميرات مراقبة في الطرق الرئيسة بالمدن الرئيسة بالمنطقة، والإعداد لربطها بغرفة إدارة أزمة كورونا المشكّلة بتوجيه سموه من القطاعات الحكومية كافة بمقر إمارة المنطقة.

وشدّد على أهمية تنفيذ المواطن والمقيم الأمر السامي الكريم، وتنفيذ التعليمات الوقائية كافة الصادرة من الجهات ذات العلاقة التي تهيب بالمواطنين والمقيمين اتباعها والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في الضرورة، والبُعد عن التجمعات.

أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز قرار منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تركي بن طلال" يقف على إجراءات تنفيذ أمر خادم الحرمين بمنع التجوّل
سبق

وقف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مساء أمس، على الإجراءات الأمنية لتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمنع التجول، ابتداءً من مساء الاثنين عند الساعة السابعة، حتى الساعة السادسة صباحاً لمدة (21) يوماً، على أن يرافق القرار، تطبيق صارم من الأجهزة الأمنية للمخالفين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتابع أمير منطقة عسير ميدانياً الإجراءات الأمنية في تنفيذ الأمر الكريم، فيما وقف على أعمال غرفة العمليات الأمنية التابعة لمديرية شرطة منطقة عسير.

ووجّه الأمير تركي بن طلال؛ جميع المحافظين ورؤساء المراكز واللجان الأمنية الفرعية في المحافظات، بالنزول ميدانياً وتفقد الإجراءات الأمنية كافة بشكل مستمر لتنفيذ الأمر الملكي الكريم في منع التجول، إضافة إلى رصد جميع الأوضاع في كل محافظة ومركز.

من جهة أخرى، وجّه أمير منطقة عسير، بتركيب كاميرات مراقبة في الطرق الرئيسة بالمدن الرئيسة بالمنطقة، والإعداد لربطها بغرفة إدارة أزمة كورونا المشكّلة بتوجيه سموه من القطاعات الحكومية كافة بمقر إمارة المنطقة.

وشدّد على أهمية تنفيذ المواطن والمقيم الأمر السامي الكريم، وتنفيذ التعليمات الوقائية كافة الصادرة من الجهات ذات العلاقة التي تهيب بالمواطنين والمقيمين اتباعها والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في الضرورة، والبُعد عن التجمعات.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
01:07 PM

"تركي بن طلال" يقف على إجراءات تنفيذ أمر خادم الحرمين بمنع التجوّل

وجّه بتركيب كاميرات مراقبة بالطرق الرئيسة وربطها بغرفة إدارة أزمة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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وقف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مساء أمس، على الإجراءات الأمنية لتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمنع التجول، ابتداءً من مساء الاثنين عند الساعة السابعة، حتى الساعة السادسة صباحاً لمدة (21) يوماً، على أن يرافق القرار، تطبيق صارم من الأجهزة الأمنية للمخالفين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتابع أمير منطقة عسير ميدانياً الإجراءات الأمنية في تنفيذ الأمر الكريم، فيما وقف على أعمال غرفة العمليات الأمنية التابعة لمديرية شرطة منطقة عسير.

ووجّه الأمير تركي بن طلال؛ جميع المحافظين ورؤساء المراكز واللجان الأمنية الفرعية في المحافظات، بالنزول ميدانياً وتفقد الإجراءات الأمنية كافة بشكل مستمر لتنفيذ الأمر الملكي الكريم في منع التجول، إضافة إلى رصد جميع الأوضاع في كل محافظة ومركز.

من جهة أخرى، وجّه أمير منطقة عسير، بتركيب كاميرات مراقبة في الطرق الرئيسة بالمدن الرئيسة بالمنطقة، والإعداد لربطها بغرفة إدارة أزمة كورونا المشكّلة بتوجيه سموه من القطاعات الحكومية كافة بمقر إمارة المنطقة.

وشدّد على أهمية تنفيذ المواطن والمقيم الأمر السامي الكريم، وتنفيذ التعليمات الوقائية كافة الصادرة من الجهات ذات العلاقة التي تهيب بالمواطنين والمقيمين اتباعها والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في الضرورة، والبُعد عن التجمعات.

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