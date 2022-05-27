بالصور.. تعرف على تفاصيل زيارة الملك سعود لمدينة عرعر قبل 67 عامًا

زاره في مقر إقامته الملك حسين

اليوم هو الخميس 16 ـ 5ـ 1373 هـ الموافق 1ـ 2 ـ 1954م تستذكر "سبق" بالصور من خلال نافدة زاوية من ذاكرة السعودية زيارة الملك سعود رحمه لله لمدينة عرعر ضمن جولة تفقدية لجميع أنحاء السعودية أثناء توليه مهام الحكم، وقد كان لمحافظة خط الأنابيب "منطقة الحدود الشمالية الآن"، نصيب من تلك الجولة تفقد خلالها أحوال المواطنين ووقف على احتياجاتهم وذلك قبل 67 عامًا.

وعن تفاصيل الزيارة التاريخية لمنطقة الحدود الشمالية أوضح عضو الجمعية التاريخية السعودية زاهي الخليوي لـ"سبق"، أن الملك سعود ،رحمه الله، وصل إلى مدينة عرعر في يوم الخميس الموافق 16 / 5/ 1373 هـ الموافق 21 / 1 /1954م وبرفقته عدد من الأمراء، منهم: الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود رحمه الله، والأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، والأمير نواف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، والأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، وغيرهم من الأمراء.

وأضاف: كان في استقباله محافظ محافظة خط الأنابيب الأمير محمد الأحمد السديري- رحمه الله - وكبار المسؤولين في الدولة، وقد أُقيم له مخيم كبير ليكون مقرًا لإقامة جلالته، وفي اليوم التالي توجه الملك سعود ــ رحمه الله ـ إلى البلدة حيث بني عند مدخلها سرداقًا كبيرًا تجمع فيه المواطنون ورجال شركة التابلاين والجاليات المختلفة، ليُقام فيه الحفل الخطابي، بعدها قام بالتجول داخل البلدة في موكب حافل.

وأردف: في صباح يوم السبت الموافق 18 / 5 / 1373هـ الموافق 23 /1 / 1954م قدم الملك حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ومرافقوه في طائرتين هبطتا في مطار بدنة بعرع، وكان في استقباله في ساحة المطار الملك سعود - رحمه الله -، وقد أُقيم احتفال ضخم بهذه المناسبة ثم أُجريت مباحثات بين الطرفين تخللها زيارات ودية أخوية في مقرات إقامتهما حتى مغادرة الملك حسين في 20 / 5 / 1373هـ.

وتابع: بعد ذلك زار الملك سعود- رحمه الله - محافظة طريف بعد مغادرته مدينة "عرعر" ضمن جولته التفقدية وكرر الملك سعود – رحمه الله -زياراته التفقدية لمنطقة الحدود الشمالية في 28 من شهر جمادى الآخرة من عام 1379هـ، وفي شهر شوال من عام 1379هـ، وفي شهر جمادى الأولى من عام 1380هـ.