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شرطة القصيم تطيح بمتهمين اثنين بارتكاب جرائم سرقة المركبات

بعد توفر الدلائل على تورطهما وأقرّا بفعلهما وتقرر توقيفهما

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية، ألقت القبض على متهمين اثنين "سعوديي الجنسية في العقدين الرابع والخامس من العمر".

وقال "السحيباني": جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة المركبات، وقد أقرا بذلك.

وأضاف: تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة.

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شرطة القصيم تطيح بمتهمين اثنين بارتكاب جرائم سرقة المركبات
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية، ألقت القبض على متهمين اثنين "سعوديي الجنسية في العقدين الرابع والخامس من العمر".

وقال "السحيباني": جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة المركبات، وقد أقرا بذلك.

وأضاف: تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
05:47 PM

شرطة القصيم تطيح بمتهمين اثنين بارتكاب جرائم سرقة المركبات

بعد توفر الدلائل على تورطهما وأقرّا بفعلهما وتقرر توقيفهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية، ألقت القبض على متهمين اثنين "سعوديي الجنسية في العقدين الرابع والخامس من العمر".

وقال "السحيباني": جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة المركبات، وقد أقرا بذلك.

وأضاف: تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة.

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