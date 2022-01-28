وصدرت توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ بإزالة الاعتداءات واستعادة الموقع الحكومي من خلال تبتيره ورفعه مساحيّاً.

وحاول المعتدون على الأراضي الواقعة في مركز ذهبان، تحويلها إلى أراضٍ عشوائية وشرعوا في إقامة عقوم حول كل قطعة أرض منها.

تمكنت بلدية محافظة البرك، بمشاركة لجنة التعديات بالساحل، من استعادة أراض حكومية تبلغ مساحتها الإجمالية 1260945.66م2.

بلدية "برك عسير" تستعيد مليون م2 أراضٍ معتدى عليها رائد القرفي سبق 2019-01-28 تمكنت بلدية محافظة البرك، بمشاركة لجنة التعديات بالساحل، من استعادة أراض حكومية تبلغ مساحتها الإجمالية 1260945.66م2. وحاول المعتدون على الأراضي الواقعة في مركز ذهبان، تحويلها إلى أراضٍ عشوائية وشرعوا في إقامة عقوم حول كل قطعة أرض منها. وصدرت توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ بإزالة الاعتداءات واستعادة الموقع الحكومي من خلال تبتيره ورفعه مساحيّاً.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440 12:50 PM

بلدية "برك عسير" تستعيد مليون م2 أراضٍ معتدى عليها بعدما شرع المعتدون في إقامة عقوم حول كل قطعة منها





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تمكنت بلدية محافظة البرك، بمشاركة لجنة التعديات بالساحل، من استعادة أراض حكومية تبلغ مساحتها الإجمالية 1260945.66م2.

وحاول المعتدون على الأراضي الواقعة في مركز ذهبان، تحويلها إلى أراضٍ عشوائية وشرعوا في إقامة عقوم حول كل قطعة أرض منها.

وصدرت توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ بإزالة الاعتداءات واستعادة الموقع الحكومي من خلال تبتيره ورفعه مساحيّاً.