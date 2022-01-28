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بلدية "برك عسير" تستعيد مليون م2 أراضٍ معتدى عليها

بعدما شرع المعتدون في إقامة عقوم حول كل قطعة منها

تمكنت بلدية محافظة البرك، بمشاركة لجنة التعديات بالساحل، من استعادة أراض حكومية تبلغ مساحتها الإجمالية 1260945.66م2.

وحاول المعتدون على الأراضي الواقعة في مركز ذهبان، تحويلها إلى أراضٍ عشوائية وشرعوا في إقامة عقوم حول كل قطعة أرض منها.

وصدرت توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ بإزالة الاعتداءات واستعادة الموقع الحكومي من خلال تبتيره ورفعه مساحيّاً.

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بلدية "برك عسير" تستعيد مليون م2 أراضٍ معتدى عليها
سبق

تمكنت بلدية محافظة البرك، بمشاركة لجنة التعديات بالساحل، من استعادة أراض حكومية تبلغ مساحتها الإجمالية 1260945.66م2.

وحاول المعتدون على الأراضي الواقعة في مركز ذهبان، تحويلها إلى أراضٍ عشوائية وشرعوا في إقامة عقوم حول كل قطعة أرض منها.

وصدرت توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ بإزالة الاعتداءات واستعادة الموقع الحكومي من خلال تبتيره ورفعه مساحيّاً.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
12:50 PM

بلدية "برك عسير" تستعيد مليون م2 أراضٍ معتدى عليها

بعدما شرع المعتدون في إقامة عقوم حول كل قطعة منها

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رائد القرفي - عسير
2
2,210

تمكنت بلدية محافظة البرك، بمشاركة لجنة التعديات بالساحل، من استعادة أراض حكومية تبلغ مساحتها الإجمالية 1260945.66م2.

وحاول المعتدون على الأراضي الواقعة في مركز ذهبان، تحويلها إلى أراضٍ عشوائية وشرعوا في إقامة عقوم حول كل قطعة أرض منها.

وصدرت توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ بإزالة الاعتداءات واستعادة الموقع الحكومي من خلال تبتيره ورفعه مساحيّاً.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,963
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,634
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,671
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,662

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