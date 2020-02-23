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وزارة الصحة: إصابة بفيروس كورونا القديم بنجران ولا إصابات بكورونا الجديد

أكّدت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية

أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في منطقة نجران أو في المملكة عمومًا، ولله الحمد.

وقالت: "فيما يتعلق بشأن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا بمدينة نجران، تودّ الصحة التوضيح أن تشخيص حالته هي فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم، وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات".

فيروس كورونا القديم وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الصحة: إصابة بفيروس كورونا القديم بنجران ولا إصابات بكورونا الجديد
سبق

أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في منطقة نجران أو في المملكة عمومًا، ولله الحمد.

وقالت: "فيما يتعلق بشأن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا بمدينة نجران، تودّ الصحة التوضيح أن تشخيص حالته هي فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم، وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات".

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
08:51 PM

وزارة الصحة: إصابة بفيروس كورونا القديم بنجران ولا إصابات بكورونا الجديد

أكّدت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية

A A A
هادي آل كليب - نجران
9
1,671

أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في منطقة نجران أو في المملكة عمومًا، ولله الحمد.

وقالت: "فيما يتعلق بشأن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا بمدينة نجران، تودّ الصحة التوضيح أن تشخيص حالته هي فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم، وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات".

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